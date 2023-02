‘Ajax heeft zo iemand echt nodig, ook al komt hij dan van Feyenoord’

Woensdag, 8 februari 2023 om 14:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:35

David Endt ziet in Frank Arnesen een geschikt technisch directeur voor Ajax. De Deen beschikt volgens de voormalig teammanager van de Amsterdammers over het talent, de ervaring en het netwerk die het bekleden van een dergelijke positie zou vergen. Dat Arnesen een verleden bij Feyenoord heeft, hoeft volgens Endt niet uit te maken. "Hij heeft het Ajax-DNA", zo betoogt hij tegenover onze eigen Kalum van Oudheusden.

Een goede technisch eindverantwoordelijke is belangrijk om een schip als Ajax varende te houden, denkt Endt. Daarvoor is volgens hem een 'uit de wol geverfde' kandidaat nodig, die er nu niet loopt. "Met alle respect voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar (het huidige technische duo, red.), die het hebben moeten doen in moeilijke omstandigheden. Het is niet eenvoudig en niet een vak wat je van de ene op de andere dag in je vingers hebt. Enig talent is aan te bevelen, maar het heeft ook een enorm netwerk nodig. Dat is een kwestie van jaren", zegt Endt.

Arnesen, die tussen 1975 en 1981 als speler voor de Amsterdammers uitkwam, zou volgens Endt aan het profiel voldoen. De 66-jarige Deen behartigde tot voor kort de technische zaken bij Feyenoord, waar hij aan de kant werd gezet omdat hij niet kon garanderen dat hij ziektevrij bleef. Arnesen moest even daarvoor namelijk een stapje terugdoen vanwege een bacteriële infectie in zijn knie. "Bij Feyenoord heeft Arnesen fundamenteel goed werk verricht", zegt Endt. "Daar profiteert Feyenoord op dit ogenblik nog van. Hij heeft bij grote clubs (onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur, red.) gewerkt, dus dat netwerk is er wel. En hij heeft het Ajax-DNA. Ook omdat hij de club kent, past hij makkelijk in het geheel."

Endt vraagt zich alleen af of Arnesen een dienstverband in Amsterdam op dit moment ziet zitten. "Op het moment slaat hij een golfballetje. Hij is wel weer hersteld van zijn knieprobleem, dus ik denk niet dat het aan zijn gezondheid ligt. Als ik hem goed ken – en ik ken hem redelijk goed – ligt het ook niet aan zijn gebrek aan ambitie. Maar misschien heeft hij na deze laatste ervaring gedacht dat het tijd is om helemaal niets te doen. Maar hij is door en door een voetbalbeest, hij volgt voetbal altijd. Dat kan Ajax goed gebruiken", aldus Endt.