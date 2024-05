Koeman oppert nieuwe trainer voor Feyenoord: ‘Zou hem geen slechte keuze vinden’

Ajax en Feyenoord moeten voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Waar de Amsterdammers dicht bij de komst van de 35-jarige Italiaan Francesco Farioli zijn, wordt Feyenoord in een vroeg stadium in verband gebracht met verschillende namen.

“Is het verstandig om allemaal jonge trainers te nemen?”, vraagt presentator Wilfred Genee maandagavond in Veronica Offside. “Farioli is topkandidaat bij Ajax, Nuri Sahin wordt genoemd als opvolger van Arne Slot bij Feyenoord.”

“Waarom niet? Ook de trainers zullen gescout zijn door de mensen die daarover beslissen”, antwoordt Ronald Koeman, die te gast is in het praatprogramma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De bondscoach van Oranje oppert vervolgens een kandidaat om Slot in De Kuip op te volgen. “Ik zou Marino Pusic ook geen slechte keuze voor Feyenoord vinden. Sahin, die jij net noemde Wilfred, is volgens mij nog nooit ergens hoofdtrainer geweest.”

“Jawel, Sahin is in Turkije (bij Antalyaspor, red.) hoofdtrainer geweest”, corrigeert Jan Boskamp de bondscoach.

Genee stelt dat er vaak geroepen wordt dat het trainerschap een ervaringsvak is. “Ja, dat is het zeker”, reageert Koeman. “Maar je moet ook een keer de kans krijgen, maar ik ben niet degene die moet bepalen wie de nieuwe trainer van Ajax of Feyenoord moet worden. Ik zie het wel zitten in die jonge gasten.”

Marino Pusic

Feyenoord is al enkele weken op zoek naar een vervanger van succescoach Slot en de naam van Pusic valt daarbij regelmatig. Hij was van juli 2021 tot oktober 2023 werkzaam als assistent-trainer van Slot in De Kuip.

Pusic vindt het mooi dat zijn naam genoemd wordt bij Feyenoord, zo zei de 52-jarige trainer van Shakhtar Donetsk vorige week in gesprek met journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Pusic, die in Oekraïne nog tot medio 2026 vastligt, geeft aan rustig af te wachten wat de toekomst gaat brengen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties