Arnesen en zakenpartner Mislintat genoemd in fraudeonderzoek Chelsea

Woensdag, 15 november 2023 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:47

De naam van Frank Arnesen duikt op in een grootschalig onderzoek van The Guardian naar betalingen die onder voormalig eigenaar Roman Abramovich zijn gedaan bij Chelsea. De Deense technisch directeur zou in zijn tijd op Stamford Bridge een flink geldbedrag hebben ontvangen, zo klinkt het vanuit Engeland.

Volgens de Engelse krant ontving Arnesen, tussen 2005 en 2010 werkzaam voor Chelsea, een bedrag van omgerekend 287.000 euro op zijn rekening. De voormalig bestuurder van onder meer Feyenoord en PSV kreeg de geldsom overigens via een bedrijf dat niet was verbonden aan de West-Londense club.

Arnesen laat in een reactie aan The Guardian weten dat hij niet bewust de regels heeft overtreden en dat hij had verwacht de discretionaire bonus rechtstreeks van Chelsea te krijgen, en niet van een ander bedrijf. Hij wist naar eigen zeggen niets van foutieve handelingen en heeft het bedrag ook netjes aangegeven bij de Engelse belastingdienst.

In het uitgebreide onderzoek naar de betalingssituatie van Chelsea onder Abramovich komt tevens de naam van Vlado Lemic naar voren. De zaakwaarnemer zou tussen 2005 en 2012 namelijk enkele geldbedragen hebben ontvangen rondom transferdeals die niet te verklaren zijn. Het gaat hierbij onder meer over de transfer van Arjen Robben van PSV naar Chelsea in 2004.

De naam van Lemic duikt overigens ook op in het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig technisch directeur Sven Mislintat bij inkomende transfers van Ajax afgelopen zomer. Lemic was onder meer betrokken bij de komst van Benjamin Tahirovic naar Amsterdam.

The Guardian wist in maart te onthullen dat Abramovich in 2010 in het geheim was betrokken bij de overname van Vitesse. Uit gelekte documenten bleek dat de Russische zakenman vanaf 2015 minstens 117 miljoen euro heeft gebruikt om Vitesse in Engelse handen te krijgen. De Arnhemse club en Abramovich, die in 2022 vertrok bij Chelsea, hebben de vermeende financiering zelf altijd ontkend.

In het geval van Chelsea wordt onderzocht of de regels zijn overtreden met de diverse geheime betalingen. Uit de uitgelekte documenten blijkt dat er via speciale constructies tientallen miljoenen euro's zijn uitbetaald over een periode van tien jaar. Experts verwachten dat de dubieuze transacties in het ergste geval kunnen leiden tot een straf van de Premier League, zoals puntenaftrek.