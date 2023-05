Heeft Ajax een buitenkansje laten schieten als td? ‘Praten kan altijd...’

Zondag, 7 mei 2023 om 10:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:56

Frank Arnesen had wel degelijk willen praten als Ajax hem benaderd had voor de positie van technisch directeur. De Deen is werkloos sinds zijn vertrek bij Feyenoord en heeft bovendien een verleden als speler bij de Amsterdammers. Arnesen geniet echter nog wel van zijn rust, zo bevestigt hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Technisch directeur is gewoon 24/7."

Feyenoord nam in september afscheid van Arnesen, nadat hij al een tijdelijke pauze had ingelast vanwege zijn gezondheid. Daarvoor bekleedde hij bijna twee jaar de positie van technisch directeur bij de Rotterdammers. Nu het beter gaat met Arnesen staat hij echter nog niet te springen om weer een voltijd klus aan te pakken. "Jullie weten allemaal hoe dat is: technisch directeur is gewoon 24/7", aldus de Deen tegen zijn tafelgenoten.

Arnesen staat nu veel op de golfbaan, vertelt hij. Presentator Hans Kraay junior ziet een ingang. "En, nee gezegd tegen Ajax tussen het golfen door? Tussen hole acht en negen gewoon: 'Ajax, nee?'", aldus Kraay. Arnesen schiet in de lach. "Praten kan altijd. Maar of ik het zou doen, weet ik niet. Ik heb natuurlijk bij Ajax gevoetbald, dus ik heb een verleden. Maar ik heb er sowieso helemaal niet aan gedacht. Ik was meer aan het kijken hoe het gaat met mezelf. Lekker vakantie vieren."

Kraay stemt zich nog niet tevreden. "Maar als Van der Sar je gebeld had", probeert hij weer, "had je hem er dan op gegooid?" Arnesen erkent: "Nee, waarschijnlijk niet." De Deense oud-middenvelder speelde tussen 1975 en 1981 voor Ajax en sloot zijn profcarrière zeven jaar later af bij PSV. Bij de Eindhovenaren kwam hij in 1994 voor het eerst in de functie van technnisch directeur te werken. Die functie bekleedde Arnesen ook nog bij onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea, alvorens hij in januari 2020 bij Feyenoord aan de slag ging. Ajax is inmiddels al in zee gegaan met Sven Mislintat.