‘Gewilde Xavi Simons komt op radar van volgende Europese grootmacht’

Xavi Simons krijgt meer opties wat betreft zijn sportieve toekomst richting komend seizoen. Bayern München is de volgende club die met de 21-jarige Oranje-international in verband wordt gebracht. Volgens Sky Deutschland-journalist Florian Plettenberg staat Simons op de radar van Der Rekordmeister.

De 21-jarige Nederlander kan na een uitleenbeurt aan RB Leipzig terugkeren naar Paris Saint-Germain, kiezen om er nog een seizoen op huurbasis aan die Roten Bullen bij te plakken, terwijl Mundo Deportivo eerder meldde dat het door en speciale clausule in zijn contract niet ondenkbaar is dat Simons volgend seizoen voor FC Barcelona uitkomt.

De verbintenis van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler bevat een bepaalde bepaling die hem het recht geeft om zelf een club uit te kiezen indien hij wederom verhuurd wordt.

Ook Bayern heeft van Simons een target voor de zomerse transferwindow gemaakt. Vooral sportief directeur Max Eberl is groot voorstander van zijn komst. Eberl was in de zomer van 2023 werkzaam voor Leipzig en maakte zich destijds sterk voor het huren van de Nederlandse creatieveling.

Simons groeide bij Leipzig uit tot een van de grote smaakmakers. Hij kwam in totaal tot 43 officiële duels, waarin hij goed was voor 10 goals en 15 assists.

Volgens Plettenberg is een transfer van Simons naar Bayern München moeilijk te realiseren. De Duitse topclub moet volgens zijn berichtgeving eerst ruimte maken in de selectie. Op het moment dat Bayern hierin is geslaagd, is de kans groot dat Simons al een keuze heeft gemaakt over zijn sportieve toekomst.

Sky verwacht dat de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller een prijskaartje van 60 tot 70 miljoen euro om zijn nek heeft hangen en voor de start van het EK 2024, op 14 juni, al de knoop doorhakt over zijn nieuwe club. De tijd begint dus te dringen voor Bayern, ook omdat er nog geen nieuwe trainer voor komend seizoen is gevonden.

