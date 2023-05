Arnesen onthult waarom hij Kuijt niet geschikt vond als hoofdtrainer Feyenoord

Zondag, 21 mei 2023 om 12:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:30

Frank Arnesen was er geen voorstander van om Dirk Kuijt aan te stellen als opvolger van Dick Advocaat bij Feyenoord. De inmiddels vertrokken technisch directeur vertelt in een interview met Voetbal International dat hij dat destijds ook persoonlijk heeft verteld aan Kuijt. Advocaat werd in 2021 uiteindelijk opgevolgd door Arne Slot, die Feyenoord in zijn eerste jaar naar de finale van de Conference League leidde en een jaar later kampioen maakte.

"Toen ik bij Feyenoord kwam, was Dick trainer. Hij deed het zo goed en het was zó rustig, dat we nog een jaar verder wilden", blikt Arnesen terug op zijn Rotterdamse periode. "Dirk Kuijt stond klaar hem op te volgen. Hij scheen die toezegging op zak te hebben. In eerste instantie wilde ik me conformeren aan de beloftes die waren gedaan, alleen was het een beetje onduidelijk. Ik heb met Dirk lange gesprekken gevoerd, soms heftig. Hij had Feyenoord Onder 19 getraind. Ik zei: 'Dirk, doe het niet, ga eerst ervaring opdoen'. Ik weet toch hoe het werkt? Het trainerschap is een ervaringsvak. Gaat het fout, is je carrière voorbij voordat-ie goed en wel begonnen is", aldus Arnesen, die vanwege gezondheidsredenen in september 2022 vertrok bij Feyenoord.

De voormalig directeur van onder meer PSV, Chelsea en Tottenham Hotspur benadrukt in het interview dat Kuijt begrip had voor zijn standpunt. "Dirk snapte dat wel, maar vond het toch heel lastig. Uiteindelijk kwam vanuit de rvc ook de opdracht op zoek te gaan naar een trainer met meer ervaring. Voor Dirk hadden we Feyenoord Onder 21 in gedachte, een ploeg die moest winnen en ontwikkelen. Ideaal voor een trainer die hetzelfde nastreeft. Maar dat wilde Dirk niet." Kuijt vertrok bij Feyenoord en begon bij ADO Den Haag aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Na enkele turbulente maanden met tegenvallende resultaten werd hij vorig jaar november ontslagen.

Het binnenhalen van Slot blijkt achteraf gezien een gouden zet te zijn van Arnesen. Valentijn Driessen vindt echter niet dat de technisch directeur al te veel complimenten moet krijgen. "Arnesen heeft één ding goed gedaan en dat is Slot binnenhalen", zei de journalist vrijdag in een video-item van De Telegraaf. "Verder heeft hij er natuurlijk een puinhoop van gemaakt. In zijn eerste jaar mocht hij alleen investeren, dat zijn louter miskopen geweest. Daar plukt Feyenoord nu nog steeds de wrange vruchten van. Volgens mij betalen ze jaarlijks nog zo'n vier miljoen euro voor alle missers die Frank Arnesen heeft gemaakt."