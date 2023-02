'Variant op de Super League is onvermijdelijk, met geheel nieuwe regulering’

Het is tijd voor een reset in het Europees voetbal, zo vindt Sjoerd Mossou. De columnist kijkt er niet vreemd van op dat Manchester City door de Premier League wordt beschuldigd voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Volgens Mossou staat de voetbalpiramide ‘zoals we die kennen’ op instorten.

Maandag werd bekend dat City mogelijk zware sancties krijgt opgelegd wegens het overtreden van meer dan honderd Financial Fair Play-regels. Begin 2020 werden the Citizens door de UEFA al eens voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal voor het overtreden van deze financiële regels. De club spande vervolgens met succes een beroepszaak aan tegen de Europese voetbalbond bij het internationaal sporttribunaal CAS. De schorsing was daarmee van de baan. Daarnaast werd de door de UEFA opgelegde boete van dertig miljoen euro door het CAS verlaagd naar tien miljoen.

“De kans is vrij groot dat het nu ongeveer hetzelfde gaat, want ook nu zal City weer een peloton advocaten optrommelen waar ze bij de tv-serie Suits de hik van krijgen”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “(Als u denkt dat City stante pede wordt teruggezet naar de vierde divisie om voortaan tegen Grimsby Town en Colchester United te gaan spelen, moet ik u teleurstellen. Dit verhaal gaat jaren duren.)”

De recente beschuldigingen aan het adres van City zijn volgens Mossou symbolisch voor de huidige staat van het voetbal. De columnist is van mening dat alles op de schop moet. “Het internationale topvoetbal is zo compleet ontspoord, dat er niets anders opzit dan een totale reset. De voetbalpiramide zoals we die kennen staat op instorten." Mossou ziet de Premier League steeds rijker worden en de invloed van Arabisch oliegeld de sportieve verhoudingen ‘almaar verder uit elkaar trekken’.

“Juist City is al jaren een drijvende kracht achter die ontwikkeling. Gesteund door de sjeiks uit Abu Dhabi ontwrichtte het bewust de gevestigde voetbalorde, ongeveer zoals PSG dat met Qatar doet. Over de hoofdlijnen van de oplossing is iedereen het inmiddels wel eens: een variant op de Super League is onvermijdelijk, met geheel nieuwe regulering, mogelijk vergelijkbaar met het Amerikaanse NBA-model”, aldus Mossou.