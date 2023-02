‘John Heitinga hing als een zuigmossel om iedere Ajax-nek’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 21:11 • Laatste update: 21:12

Nico Dijkshoorn verlangt naar Alfred Schreuder. Althans, als het om de gedragingen van de voormalig Ajax-trainer gaat. Zijn opvolger John Heitinga kan Dijkshoorn veel minder bekoren. De columnist van Voetbal International heeft een broertje dood aan het hoge knuffelgehalte van de nieuwe Ajax-trainer. "Ik kan het niet bewijzen, maar ik sluit niet uit dat hij de voordeursleutel heeft van al zijn spelers."

Terwijl Schreuder in de ogen van Dijkshoorn amper koos voor aanrakingen met zijn spelers, doet Heitinga juist het tegenovergestelde. "Schreuder zette een rem op dat hysterische fysieke gedoe", aldus Dijkshoorn. "Ik vermoed dat hij in zijn tijd bij Ajax geen enkele speler heeft aangeraakt. Ondenkbaar dat Alfred Schreuder tijdens trainingen zijn vingers ooit door het haar van Tadic heeft laten glijden. John Heitinga kiest bijna provocerend voor het omgekeerde."

Dijkshoorn kijkt er niet raar van op als Heitinga de voordeursleutels van zijn selectiespelers heeft. "Zodat hij, als de spelers wat extra warmte nodig hebben, onverwacht hun slaapkamer in kan lopen", schrijft Dijkshoorn gekscherend. "Ik sluit het niet uit. Davy Klaassen in zijn onderbroek voor de spiegel in de badkamer en opeens John vlak achter hem. Armen om Davy’s borst, John zijn hoofd tegen de rug. Daarna het gefluister: ‘Davy. jij gaat scoren, omdat je er toe doet. Mooie rug heb je. Mag ik hem scheren?'"

Volgens Dijkshoorn gedroeg Heitinga zich tegen Excelsior als een 'liefdes-apostel'. "John hing als een zuigmossel om iedere Ajax-nek", luidt het oordeel. "Echte coaches, echte leiders knuffelen niet en al helemaal niet wanneer er wordt gefilmd. Zelden zag ik een coach mediagenieker, precies op de van te voren bedachte plek, om zijn spelers hangen. Ik zag ook nooit zoveel ongemak tijdens een omhelzing. Heitinga maakte er geen half werk van. Iedere speler kreeg het hoofd van John langdurig tegen de wang of in de nek."