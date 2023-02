Spoeling wordt dunner en dunner: opnieuw blessuregeval bij Feyenoord

Dinsdag, 7 februari 2023 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:10

Alsof de spoeling nog niet dun genoeg was bij Feyenoord, heeft trainer Arne Slot opnieuw te maken met een blessuregeval. Patrik Walemark is vanwege een bovenbeenblessure de komende weken niet inzetbaar, zo laten de Rotterdammers weten via de officiële kanalen. De blessure van de buitenspeler is een nieuwe domper voor Slot, die ook al niet kan beschikken over Gernot Trauner, Justin Bijlow en Sebastian Szymanski.

Het zit Feyenoord niet mee in de jacht op de titel. De koploper van de Eredivisie zag de voorbije weken diverse spelers uitvallen met uiteenlopende blessures. Trauner is al langer afwezig en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Bijlow kampt met een gebroken pols en is de komende tijd eveneens niet inzetbaar, net als Szymanski. Quilindschy Hartman moest afgelopen zondag de topper tegen PSV (2-2) laten schieten vanwege ziekte, maar hij is woensdag weer inzetbaar voor het bekerduel met NEC.

De blessure van Walemark betekent dat Slot minder opties heeft in de voorhoede. De Zweed beschikt niet over een basisplaats bij Feyenoord, maar deed dit seizoen al wel in vijftien competitiewedstrijden mee. Daarin wist hij twee keer te scoren. Feyenoord had hem deze winter graag op huurbasis elders in de Eredivisie gestald, maar dat is niet gelukt. Walemark zag een avontuur bij Sparta Rotterdam niet zitten en besloot te blijven. Door zijn blessure lijkt nu ook door een transfer naar bijvoorbeeld Scandinavië, waar de transfermarkt langer geopend is, een streep te kunnen.

Vooruitblik Slot

Het is de tweede keer in korte tijd dat Feyenoord en NEC elkaar treffen in De Kuip. Twee weken geleden wonnen de Rotterdammers met 2-0 in competitieverband. "We hebben dus weinig geheimen meer voor elkaar", blikt Slot vooruit. "NEC heeft een ploeg met veel ervaring en een goede structuur, waardoor ze weinig tegengoals krijgen. Afgelopen zondag wisten we veel kansen te creëren. Dat hoop ik morgen ook te zien, waarbij we onszelf vervolgens ook weer moeten belonen."