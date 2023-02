Xavi Simons voert gesprekken met PSV over toekomst en beruchte clausule

Dinsdag, 7 februari 2023 om 13:35 • Davey de Laat • Laatste update: 14:28

PSV wil graag langer door met Xavi Simons. Dat meldde trainer Ruud van Nistelrooij op een persconferentie. Vorige week stelde het Eindhovens Dagblad al dat PSV bezig is met het openbreken en verlengen van het contract van de technicus. Daarbij zou de beruchte clausule, die stelt dat Simons voor ruim twaalf miljoen euro terug kan naar Paris Saint-Germain, geschrapt moeten worden.

Van Nistelrooij kon bevestigen dat PSV inderdaad bezig is met het contract van Simons. De spelmaker ligt tot medio 2027 vast in Brabant, maar kan middels een clausule eerder terug naar PSG. De trainer van de Eindhovenaren ziet in Simons echter een belangrijke schakel, wil die clausule uit het contract en hoopt op een verlenging van de verbintenis. “We zien Xavi Simons als key player in de opbouw van dit PSV. Mede daarom wordt er ook met hem en zijn management gesproken We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt.”

PSG heeft nog steeds de kans om Simons terug te kopen van PSV en zou ruim twaalf miljoen euro moeten neerleggen. Het kan daarnaast veel tekengeld bieden om hem tot een terugkeer te verleiden. Clubwatcher Rik Elfrink denk echter dat Simons volgend seizoen nog in het Philips Stadion te bewonderen is. “Ik denk dat hij nog een seizoen blijft. Die jongen heeft een plan, ik geloof niet dat hij na een jaar vertrekt”, zegt Elfrink in de Peesjevee-podcast van het ED.

Van Nistelrooij zei op het persmoment ook dat PSV in het bekerduel met Emmen weer kan beschikken over Olivier Boscagli. De 25-jarige verdediger kampte de laatste tien maanden met een kruisbandblessure, maar traint alweer een maand in groepsverband en kan woensdag zijn rentree maken. Ook Mauro Júnior keert terug in de wedstrijdselectie na zijn rode kaart, die hij nota bene in de competitiewedstrijd bij Emmen pakte. Anwar El Ghazi en Phillipp Mwene zijn geblesseerd, terwijl Armando Obispo een schorsing uitzit.