Nicolò Zaniolo geeft boze fans hun zin en vertrekt voor miljoenen naar Turkije

Dinsdag, 7 februari 2023 om 12:33 • Guy Habets • Laatste update: 14:30

Nicoló Zaniolo maakt een transfer naar Galatasaray. Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano. De Italiaanse aanvaller liep in januari nog een overstap naar zowel Bournemouth als AC Milan mis, maar is er dus alsnog in geslaagd om Roma deze winter te verlaten. Gala kon toeslaan omdat de transferwindow in Turkije geopend is tot 8 februari en betaalt naar verluidt een bedrag van zo'n twintig miljoen euro.

Romano stelt dat de transfer van Zaniolo naar Istanbul rond is en dat de Italiaanse aanvaller een contract gaat tekenen tot en met medio 2027. Het transferbedrag loopt door bonussen op tot ongeveer twintig miljoen. Daarnaast is er een ontsnappingsclausule van 35 miljoen euro in het contract van Zaniolo opgenomen. Dat betekent dat elke club op ieder moment kan besluiten om de 23-jarige spelmaker weer over te nemen, als hij dat zelf ook ziet zitten. Zaniolo speelde eerder ook voor Virtus Entella en Internazionale en besliste in 2022 de Conference League-finale tegen Feyenoord door de enige goal van de wedstrijd te maken.

Transfers naar Bournemouth en AC Milan gingen eerder niet door voor de Italiaanse stilist. Milan ving bot bij Roma omdat het Zaniolo alleen wilde huren met optie tot koop. Dat de elfvoudig international weg wilde bij i Giallorossi, viel niet in goede aarde bij de fans. Zij noemden Zaniolo een verrader en wilden hem niet meer terugzien in het shirt van hun club. Met het vertrek naar Turkije hebben de fanatieke supporters hun zin gekregen.

Bij Galatasaray zou Zaniolo in een geoliede machine terechtkomen. Cim Bom won zijn laatste twaalf competitiewedstrijden, is lijstaanvoerder en staat momenteel negen punten voor op Fenerbahçe, dat nog wel een duel tegoed heeft. Zaniolo zou als aanvallende middenvelder concurrentie krijgen van onder meer Juan Mata en Dries Mertens. Laatstgenoemde verkeert de laatste tijd in blakende vorm en kwam ook in het duel met Trabzonspor (2-1 winst) op zondag tot scoren. Zaniolo kan ook aan de zijkanten terecht, waardoor hij goed in het 4-2-3-1-systeem van Galatasaray zou passen.