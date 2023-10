Newcastle United en Aston Villa komen met updates over Tonali en Zaniolo

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 13:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:31

Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo kunnen komend weekend ‘gewoon’ in actie komen namens hun clubs Newcastle United en Aston Villa. Beide spelers worden verdacht van illegaal gokken, en verlieten daarom vorige week het trainingskamp van de Italiaanse selectie voortijdig. In afwachting van de conclusies van de lopende onderzoeken, focussen beide spelers zich echter gewoon op het voetbal.

Landgenoot en Juventus-middenvelder Nicolò Fagiolo werd eerder deze week voor zeven maanden geschorst vanwege illegaal gokken. Tonali en Zaniolo kregen nog geen straf, maar beide spelers werken wel mee aan het lopende onderzoek van de Italiaanse voetbalbond naar hun illegale gokactiviteiten.

Zaniolo liet via zijn advocaat al weten dat hij inderdaad doet aan online gokken, maar dat dit vooral om poker zou gaan. Persbureau ANSA zegt echter dat Zaniolo volgens de autoriteiten onderdeel was van een goksyndicaat. Daarbij was hij actief betrokken bij het inzetten en het verspreiden van informatie.

Zolang beide spelers nog niet schuldig zijn bevonden, lijken ze op speeltijd te kunnen rekenen bij hun clubs. Aston Villa meldt namelijk via een verklaring dat Zaniolo komende zondag ‘gewoon’ inzetbaar is tegen West Ham United.

Ook Tonali komt komend weekend mogelijk in actie, met Newcastle tegen Crystal Palace. “Hij kan er heel goed mee omgaan”, aldus manager Eddie Howe. “Hij heeft deze week twee keer met ons meegetraind en is beschikbaar voor de wedstrijd.”

Voor Howe zelf kwamen de berichten over Tonali als een verrassing, vertelt hij. “Maar we hebben allemaal zwaktes en kwetsbaarheden. Die moeten we opmerken en hem daar zo goed mogelijk bij helpen, zodat hij de optimale prestaties kan leveren. Maar het belangrijkste onderdeel van deze hele situatie is het welzijn van Sandro.”

Tonali kwam dit seizoen tot dusver tien keer in actie voor Newcastle. Daarvan stond hij acht keer in de basis. Ook Zaniolo is voor zijn club een belangrijke speler: namens Aston Villa kwam hij deze jaargang tot negen duels, waarvan vijf als basisspeler.