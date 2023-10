Gokschandaal houdt gemoederen bezig: vader verdachte speler wijst naar makelaar

Luciano Spalletti hoopt dat Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo zo snel mogelijk weer op het trainingsveld kunnen staan, zo vertelt de bondscoach van Italië tijdens een persconferentie. De twee Italiaanse middenvelders werden afgelopen week weggestuurd bij het nationale elftal omdat ze beschuldigd worden van illegaal gokken. Even later kwam daar de naam van Nicolò Fagioli bij, wat zorgde voor spanningen tussen zijn vader en zaakwaarnemers, blijkt nu.

"Wij staan achter Tonali en Zaniolo", zegt Spalletti over zijn pupillen. "Zoals we ook over een paar dagen nog achter ze zullen staan, als de schijnwerpers zijn gedoofd. We hopen ze zo snel mogelijk weer terug te zien op het trainingsveld."

De oefenmeester had ook nog enkele woorden over voor degene die de aantijgingen aan het adres van de spelers naar buiten bracht, de Italiaanse ondernemer Fabrizio Corona. "Voetballers moeten zich ervan bewust zijn dat zij beroemdheden zijn en dat er andere beroepsgroepen zijn waar je net zo beroemd kunt worden door te spioneren, door alleen maar te profiteren van andermans gedrag."

Waar Zaniolo en Tonali precies geld op zouden hebben ingezet is niet vooralsnog niet bekend, evenals wanneer ze het eventueel gedaan hebben. Wel is duidelijk dat Italië in de komende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland niet kan beschikken over het tweetal, net zoals in het duel tegen Malta (4-0 winst) afgelopen zaterdag.

Fagioli

Enkele dagen na het nieuws over Zaniolo en Tonali kwam naar buiten dat ook Juventus-middenvelder Fagioli wordt beschuldigd van illegaal wedden. Zijn vader, Marco Fagioli, ging vervolgens publiekelijk in op de beschuldigingen.

"Clubs en ouders kunnen nooit volledig verantwoordelijk zijn. Het zou goed zijn als de spelers gewaarschuwd worden door de agenten. Zij moeten de spelers adviseren en laten beseffen welke commitments je doet bij het tekenen van een contract. Zo rechtvaardigen ze het geld dat ze verdienen", aldus Fagioli senior.

Die woorden schoten in het verkeerde keelgat bij het management van het Juventus-talent. "Nicolo is verslaafd aan gokken, een probleem dat ontstond toen we niet zijn agenten waren. Desondanks hebben we besloten hem niet alleen te laten. We hebben geprobeerd hem op welke manier dan ook te helpen en ik moet zeggen dat hij zich voorbeeldig gedraagt sinds hij bij ons tekende."