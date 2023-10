Steeds meer details over mogelijk Italiaans gokschandaal: ‘Tonali is bang’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 19:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:33

Er worden steeds meer details bekend over het onderzoek naar illegale gokactiviteiten waar onder meer Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo mogelijk bij betrokken zijn. De twee internationals verlieten donderdag de selectie van de Italiaanse ploeg, nadat ze al door de politie ondervraagd waren. De Italiaanse voetbalbond meldde in een statement dat het beide middenvelders heeft laten terugkeren naar hun clubs, ‘ook om hen te beschermen’.

Behalve Tonali en Zaniolo wordt ook de naam van Juventus-middenvelder Nicolò Fagioli genoemd. Momenteel is er een onderzoek naar de illegale gokactiviteiten aan de gang. Naast de drie bovengenoemde spelers worden er nog meer dan tien andere voetballers verdacht van betrokkenheid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het Italiaanse dagblad Corriere della Sera worden naasten van Tonali geciteerd. Zo zou de middenvelder van Newcastle United in huilen zijn uitgebarsten, en er op dit moment behoorlijk doorheen zitten. “Hij is bang, de klap was groot”, vertellen ze.

La Gazzetta dello Sport weet ondertussen dat een andere verdachte, Zaniolo, tegenover zijn familie heeft gezegd onschuldig te zijn. “Ik wed niet, en al helemaal niet op voetbal. Ik speelde op online platforms waarvan ik niet wist dat ze illegaal waren, maar op poker of blackjack. Meer niet", zou de aanvallende middenvelder hebben gezegd.

Repubblica had contact met Marco Fagiolo, die vader van Nicòlo. Die wilde er aanvankelijk echter weinig over kwijt. “Ik zeg niets over wat mijn zoon gedaan zou hebben. Dit is niet het moment. Veel van wat ik over hem lees is niet waar, maar als ik het zou proberen uit te leggen, zou niemand nu naar me luisteren.”

Toch merkte hij wel een verandering in het gedrag van zijn zoon, de laatste tijd. “Er was iets dat hem niet lekker zat, maar ik had geen idee dat het zoiets was. We zijn hecht met onze zoon, zoals we altijd zijn geweest.”

Italiaanse media verwachten dat het niet lang meer duurt voordat er meer namen bekend gaan worden. Zo schrijft Corriere dello Sport: “De voetbalwereld trilt. Het gokschandaal staat op het punt ook andere bekende namen te treffen. De aanklagers zijn zeer actief. Hoe het goksysteem in elkaar zit? De weddenschappen gaan via apps en worden geplaatst onder bijnamen.” En Tuttosport kopte zaterdagochtend: “Paniek. Tientallen spelers en clubs moeten vrezen voor meer. Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase.”