Labyad verliest arbitragezaak en moet Ajax tienduizenden euro's betalen

Maandag, 6 februari 2023 om 13:02 • Jordi Tomasowa

Ajax is ex-speler Zakaria Labyad geen geld verschuldigd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De 29-jarige aanvaller wilde dat de Amsterdammers de financiële gevolgen van zijn in april vorig jaar opgelopen knieblessure zouden vergoeden. Labyad eiste bij de arbitragecommissie van de KNVB tevergeefs 80.000 euro van Ajax en moet Ajax nu zelf tienduizenden euro's betalen.

Labyad kwam afgelopen seizoen bij Ajax onder trainer Erik ten Hag niet verder dan twee korte invalbeurten tegen NEC en RKC Waalwijk. Eind vorig seizoen liep hij tijdens een partijspel op de training van Ajax een kruisbandblessure op. Hij liep vervolgens uit zijn contract en is nog altijd herstellende van zijn zware knieblessure.

Labyad is van mening dat Ajax de revalidatie- en operatiekosten van zijn knieblessure zou moeten bekostigen. Bovendien stelde Labyad dat Ajax moest opdraaien voor zijn 'geleden en veronderstelde inkomensverlies'. Volgens de aanvaller was Ajax als werkgever aansprakelijk, omdat hij de schade had opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werk. Ook zouden de Amsterdammers zich in strijd met goed werkgeverschap hebben gedragen, door de knie van de speler niet goed te verzekeren.

In totaal eiste Labyad zo’n 80.000 euro van Ajax. De verzoeken werden vrijdag echter door de arbitragecommissie van de KNVB afgewezen. Labyad moet nu zelf tienduizenden euro’s terugbetalen. Naast het feit dat alle proceskosten voor zijn rekening komen, werd de aanvaller ook veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 50.000 euro aan operatiekosten, die Ajax aanvankelijk verrekende met zijn transitievergoeding. Er is geen mogelijkheid voor Labyad om in beroep te gaan.