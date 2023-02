Van der Vaart: ‘Koeman moet Oranje om deze waanzinnige speler heen bouwen’

Maandag, 6 februari 2023 om 00:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:48

Rafael van der Vaart is volledig overtuigd van Xavi Simons. De oud-international vindt dat Ronald Koeman het Nederlands elftal volledig om de aanvallende middenvelder van PSV heen moet bouwen. "Ik vind hem op dit moment de allerbeste speler die Nederland te bieden heeft", aldus Van der Vaart in Studio Voetbal.

Simons streek afgelopen zomer verrassend neer bij PSV en maakt al het hele seizoen veel indruk. De jongeling was zondag ook tegen Feyenoord (2-2) de uitblinker aan de zijde van PSV. "Hij moet nog twintig worden en is nu al onmisbaar voor PSV", constateert Ibrahim Afellay. "Alles begon bij hem, al het gevaar kwam bij hem vandaan. En ook in zijn verdedigende werk... Die jongen is een krijger, de bereidheid waarmee hij speelt, dat is een lust voor het oog."

Als hij de bal had, was er rust bij PSV", haakt Van der Vaart in. "Een waanzinnige speler." Simons mocht tijdens het WK in Qatar al voor het eerst ruiken aan het Nederlands elftal en wordt een grote toekomst toegedicht in Oranje. "Hij hoort nu toch gewoon in de basis bij Oranje, daar is toch geen discussie meer over?", vraagt Arno Vermeulen aan zijn tafelgenoten.

Van der Vaart gaat zelfs verder dan dat. "Als ik Ronald Koeman was geweest, zou ik het elftal om hem heen bouwen. Absoluut. Niet alleen vanwege deze wedstrijd, maar alleen op basis van zijn talent. Als hij in Qatar al drie jaar verder was geweest, dan hadden we kans gehad om wereldkampioen te worden. Daar ben ik van overtuigd. Echt waar. Een speler als Arjen Robben, Robin van Persie wordt eens in de zoveel tijd geboren. Dat moeten we koesteren. Simons had nog nooit in Nederland gespeeld, maar fantastisch!"

Pierre van Hooijdonk gaat daar volledig in mee. "Helemaal eens met Rafael", aldus de oud-spits. "Het is de beste speler." Van der Vaart wordt gevraagd op wie Simons lijkt. "Op zichzelf, en daar ben ik blij om", reageert de oud-Ajacied. "Het is niet een klassieke nummer 10 met een steekbal, maar zoals vandaag: rust aan de bal, wegdraaien onder druk, precies op het juiste moment. Hij is niet groot, maar hij verliest nooit een duel." Afellay beaamt dat: "Hij is verschrikkelijk sterk. Hij wordt nooit van de bal gezet, heeft altijd controle. Echt genieten."