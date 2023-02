Davy Klaassen benoemt verschillen tussen Schreuder en Heitinga

Zondag, 5 februari 2023 om 17:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:02

Davy Klaassen voelt dat de positiviteit is teruggekeerd in de spelersgroep van Ajax. Zondag boekten de Amsterdammers een eenvoudige zege op bezoek bij SC Cambuur, dat met 0-5 verslagen werd. Na afloop van het duel was de middenvelder erg tevreden over de ‘intensiteit’ die zijn ploeg liet zien én sprak hij over over het verschil tussen trainer John Heitinga en voormalig Ajax-coach Alfred Schreuder.

“Vorige week waren we nog niet in vorm, maar vandaag was het een wedstrijd zoals wij dat willen”, vertelde Klaassen in gesprek met de NOS. “Zo moeten we het ook iedere week eisen. We trainen de hele week goed. Ik zie heel veel plezier en intensiteit. Maar dat betekent niet dat het er in de wedstrijd ook altijd uitkomt. Je moet het elke wedstrijd laten zien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Klaassen stak vervolgens niet onder stoelen of banken dat de sfeer in het team anders is geworden sinds het vertrek van Schreuder en de aanstelling van Heitinga. “Ik zie wel een positieve vooruitgang sinds de trainerswissel. Waar het precies aan ligt, is altijd moeilijk te zeggen. Maar dat het nu beter gaat is wel duidelijk. Aan de andere wil ik ook niet te veel terugkijken: wat is gebeurd, is gebeurd.”

“Wat John anders heeft gedaan de afgelopen weken? Hij legt de focus vooral op het creëren van vastigheden en op het verhogen van de intensiteit. Met het goede spel en de hogere intensiteit is het plezier wel teruggekomen. Dan gaat iedereen weer lachen. Die lach heb ik al even niet gezien en ik heb het gemist. Dit moeten we houden met zijn allen”, besloot Klaassen.