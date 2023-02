Slot grapt met ‘negatieve’ Valentijn: ‘Kun je niet meer bedenken dan dit?'

Vrijdag, 3 februari 2023 om 15:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:40

Quinten Timber start zondag tegen PSV in de basis, zo liet Feyenoord-trainer Arne Slot weten tijdens de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-kraker. De Rotterdammers kunnen niet beschikken over Sebastian Szymanski, waardoor Timber als nummer 10 start. Valentijn Driessen schreef vrijdagochtend een kritische column over Slot en confronteerde de oefenmeester hier tijdens de persconferentie mee.

Alleen de langer geblesseerde Gernot Trauner en Szymanski ontbreken zondag bij Feyenoord. Timber kan naar verwachting meer dan een uur spelen. ''Dat denk ik wel, maar dat zal wel moeten blijken”, liet Slot weten. “Tegen NEC viel hij een halfuur in en toen zag het er niet uit alsof hij dat heel makkelijk volhield, maar in Enschede speelde hij drie kwartier heel goed. Quinten gaat starten, dat kan ik wel zeggen.''

Driessen liet zich kritisch over Slot uit in zijn column voor De Telegraaf. “Doodzonde dat een toptrainer als Slot, een voorbeeldfiguur in veel gevallen, zoiets als zogenaamde slimmigheidjes denkt nodig te hebben voor succes”, schreef Driessen. “Zeker als je ziet hoe geweldig hij zijn elftallen laat voetballen en resultaten boekt. Maar als het in Feyenoords voordeel is, dan is er volgens Slot veel meer gerechtvaardigd om te winnen onder het mom van slimmigheid. Dan mag Alireza Jahanbakhsh zich theatraal ter aarde laten storten als een speler van FC Twente zijn hand richting de Iraniër beweegt.”

“Het rechtvaardigen van Jahanbakhsh’ gedrag, het affakkelen van scheidsrechters of het aanmoedigen van zogenaamde slimmigheidjes doet afbreuk aan de voetbalvisie en het voetbal dat Feyenoord speelt onder Slot”, vervolgde Driessen in zijn column. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met PSV liet Slot tegenover Driessen weten zich te verbazen over diens column. “Ik vond het een stommiteit als Alireza niet in zijn gezicht werd geraakt, geen slimmigheid. Ik heb het teruggezien. Hij werd een beetje op zijn schouder geraakt en liep te draaien alsof hij heel hard geraakt werd. Dat is een stommiteit, omdat hij ook het publiek fanatiek maakte."

Slot kreeg tijdens de persconferentie uit de zaal de vraag hoe vaak hij op zijn tong heeft moeten bijten tijdens het vraaggesprek met Valentijn Driessen. “Niet één keer”, zo luidde het antwoord van Slot. De trainer van Feyenoord had er geen moeite mee om vragen te beantwoorden van Driessen. “Ik heb ook een aantal positieve dingen over mijzelf in zijn column gelezen. Het woord ‘topcoach’ heb ik een keer zien staan. Het is maar net op welke manier je ernaar wilt kijken."

"Als dit alles is wat Valentijn aan het negatieve over mij kan bedenken, want op zich staat hij wel bekend als iemand die constant op zoek is naar het negatieve. Als dit alles wat hij bij mij kan bedenken, dan daag ik hem uit: kun je niet meer bedenken dan dit? Dat is een grapje Valentijn”, zo besloot Slot lachend.