Heitinga spreekt doelstelling uit en stipt verbeterpunt aan bij Ajax

Donderdag, 2 februari 2023 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:37

John Heitinga heeft aangegeven toe te willen werken naar een vaste opstelling en formatie. De trainer van Ajax, die tot in ieder geval het einde van het seizoen de taken van de ontslagen Alfred Schreuder op zich neemt, noemt dat 'het allerbelangrijkste'. Onder leiding van Heitinga wordt er op de trainingen al getraind op het spelen met grote ruimtes in de rug. Daarnaast spreekt de nieuwbakken trainer van het eerste zich uit over de doelstelling binnen de club: kampioen worden en de Champions League halen.

Ajax kent een bijzonder matig seizoen en na een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning kreeg Schreuder zijn congé. Donderdag werd bekend dat Heitinga zijn taken tot het einde van het seizoen overneemt. De trainer, die Jong Ajax daarmee verlaat, stelt dat het creëren van vastigheden prioriteit geniet. "Het is ook aan de anderen om ervoor te zorgen dat je je plekje verdient. Ik zeg altijd: train zoals je speelt en speel zoals je traint. Dat begint op het trainingsveld." Schreuder liet Ajax in zijn tijd veelvuldig in verschillende samenstellingen acteren. Dat is, als het aan Heitinga ligt, snel verleden tijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax won zondag met 1-4 van Excelsior, maar dat kan worden bestempeld als een geflatteerde uitslag. Met name in de eerste helft werden de Rotterdammers veelvuldig dreigend in de tegenaanval en was het aan Gerónimo Rulli te danken dat de Amsterdammers slechts één tegendoelpunt kregen. Heitinga heeft dat ook gezien en wil zijn spelers beter laten spelen met de ruimtes in hun rug, iets waar inmiddels al op wordt getraind. "Je speelt op de helft van de tegenstander, maar wel met zestig, zeventig meter in de rug. Verlies je dan de bal, dan moet je wel terug sprinten. Ik hoop dat het besef er komt dat we tegen compacte organisaties kansen moeten creëren, maar we moeten geen balverlies lijden, want dat betekent ook dat je elke keer terug moet gaan sprinten."

De voormalig Oranje-international geeft aan dat er maar een ding telt en dat is dat de club aan het einde van het seizoen kampioen is. "Winnen levert altijd blije gezichten op. Maar wij weten dat het bij Ajax maar om een ding draait en dat is kampioen worden en zorgen dat je op het hoogste niveau speelt: de Champions League." Heitinga, die vertelt dat hij 'niet hoefde na te denken' toen hem gevraagd werd Schreuder op te volgen, stelt dat het voor hem van groot belang is dat er met Dwight Lodeweges een ervaren assistent naast hem staat. "Er is me gevraagd welke valkuilen ik heb. Er zijn een aantal dingen waar ik nog tegenaan moet lopen, want daar kan ik nog geen antwoord op geven. Je weet het niet, je moet het doen en ervaren. Het enige wat ik weet is dat ik alles wil winnen."