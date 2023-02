Weghorst ondanks finaleplaats Manchester United dissonant in regionale krant

Donderdag, 2 februari 2023 om 11:55 • Wessel Antes • Laatste update: 12:08

Wout Weghorst liet zich in de return van het bekerduel met Nottingham Forest (2-0) niet van zijn beste kant zien, zo oordeelt de Manchester Evening News. De dertigjarige spits stond woensdagavond 63 minuten op het veld tijdens de tweede halve finale van de EFL Cup, maar wist volgens de regionale krant niet te imponeren. Weghorst krijgt een 5 voor zijn vijfde optreden als Red Devil en scoort daarmee het laagst van alle United-spelers die op het veld stonden.

“Hij wist een onzichtbare eerste helft bijna te verbloemen met een goede kopbal die op de paal belandde”, schrijft het regionale medium, doelend op de kans die Weghorst in de blessuretijd van de eerste helft kreeg. De krant zag overigens ook dat het de in Borne geboren aanvaller niet meezat. “Hij had een penalty moeten krijgen toen Remo Freuler zijn scheenbeen meenam in een duel.” Uiteindelijk werd weghorst na ruim een uur spelen vervangen door Anthony Martial.

De Fransman wist tijdens zijn invalbeurt wel het net te vinden en krijgt voor zijn prestatie een 7. “Hij had een klein beetje geluk met de manier waarop de bal voor zijn voeten terechtkwam, maar de afronding was prima.” De vraag is nu of Martial komende zaterdag tegen Crystal Palace direct de voorkeur krijgt boven Weghorst in de basiself van Erik ten Hag. Mogelijk moet de negentienvoudig international van Oranje de komende weken weer genoegen nemen met een plek op de bank.

Ten Hag

Ten Hag komt er donderdagochtend een stuk beter vanaf in de Engelse media. Van de Manchester Evening News krijgt hij een 7, al plaats de krant een kanttekening. “Het is terecht dat hij Rashford rust gaf, maar hij heeft wel een risico genomen met Casemiro. Al met al een prima overwinning en het moraal is weer verhoogd door de twaalfde gewonnen thuiswedstrijd op rij.” Sky Sports blikt alvast vooruit op de EFL Cup finale tegen Newcastle United. “Erik ten Hag heeft nu de kans om een eerste stuk zilverwerk te claimen in zijn debuutseizoen bij de club, waarmee een einde zou komen aan een periode van zes jaar zonder prijs.”

The Telegraph kijkt vooral naar de ontwikkeling die United onder Ten Hag doormaakt. “Vorig jaar rond deze tijd was de stemming bij Manchester United bijzonder giftig. De club was bezig aan zijn derde manager van het jaar, uitgeschakeld in alle bekercompetities en er werd regelmatig hopeloos verloren in de Premier League. De ommekeer in acht maanden onder Erik ten Hag is dan ook verrassend. Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat iemand met enige overtuiging kan zeggen dat United terug is, heeft de Nederlander geen tijd verspild om de club weer in de strijd te brengen.”