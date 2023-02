Johan Derksen kraakt vertrouwen Ajax in Heitinga: ‘Heb ik nog nooit gehoord’

Donderdag, 2 februari 2023 om 08:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:20

Johan Derksen begrijpt niet waarom John Heitinga het seizoen als interim-trainer van Ajax mag afmaken. Woensdag meldde De Telegraaf dat dit ‘98 procent zeker is’. Ajax zou daarnaast op zoek zijn naar een ervaren assistent voor Heitinga, die zelf al sprak met de 65-jarige Dwight Lodeweges. Hij zou nu de beoogde man zijn om Heitinga te ondersteunen.

“Er heeft nooit iemand geroepen dat het een goed idee is om John Heitinga hoofdtrainer van Ajax te maken”, stak Derksen woensdagavond bij Vandaag Inside van wal. “Dat heb ik nog nooit van iemand gehoord. Alfred Schreuder wordt ontslagen en Heitinga was trainer van Jong Ajax, dan is het logisch dat hij als eindverantwoordelijke op de bank zat tegen Excelsior.”

“Dan speelt Ajax heel slecht tegen Excelsior, met krabben en bijten winnen ze, en plotseling is Heitinga heilig verklaard. Hij moet het seizoen afmaken en is de ideale kandidaat”, zei Derksen cynisch. “Allerlei oud-spelers vonden het een goed idee. Die jongen heeft geen enkele ervaring en heeft een beursgenoteerd bedrijf nu helemaal in handen.”

Volgens Derksen is Peter Bosz de meest geschikte kandidaat om Alfred Schreuder op te volgen, al betwijfelt de Snor of een terugkeer van de 59-jarige oefenmeester in de Johan Cruijff ArenA reëel is. “Maar Van der Sar haalt Bosz niet, want Bosz is door Van der Sar weggegaan. Van der Sar wilde toen dat Dennis Bergkamp in de staf zat en Bosz wilde met een eigen staf werken, dus daarom komt Bosz niet, maar dat zou een goede trainer zijn.”