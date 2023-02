PSV vreest ‘lage’ terugkoopclausule PSG en zet vol in op behoud Xavi Simons

Woensdag, 1 februari 2023 om 23:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:31

PSV wil het contract van Xavi Simons openbreken, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De negentienjarige middenvelder beschikt nu over een contract dat hem tot 2027 in Eindhoven houdt, maar de club wil graag een verbeterde verbintenis voorleggen. Het belangrijkste doel voor PSV is het wegspelen van Paris Saint-Germain, dat volgens de huidige afspraken zich nog kan beroepen op een terugkoopclausule.

Les Parisiens hebben komende zomer de kans om Simons voor een bedrag van twaalf miljoen euro over te nemen van PSV, mocht de aanvallende middenvelder zelf ook openstaan voor een terugkeer naar de Franse hoofdstad. Bij iedere andere geïnteresseerde club is PSV vrij om zelf de transfersom te bepalen. De Eindhovenaren willen met een opwaardering van het huidige contract voorkomen dat Simons in de komende transferperiode vertrekt, zo klinkt het.

Het is overigens nog niet duidelijk of PSV zich makkelijk kan ontdoen van de speciale PSG-clausule, die naar verluidt alleen tot en met deze zomer geldig is. Het dagblad meldt dat er nog meerdere gesprekken met Simons zullen volgen. Volgens de berichtgeving is laatstgenoemde op dit moment erg gelukkig in Eindhoven en dus acht PSV zich kansrijk.

Simons kwam afgelopen zomer transfervrij over van PSG en wist zich direct in de basiself van trainer Ruud van Nistelrooij te knokken. Tot dusver startte de creatieveling in alle negentien de Eredivisie-duels, waarin hij negen keer trefzeker was en vier assists verzorgde.