Raphinha en Lewandowski bezorgen Barça de zege; druk op Real Madrid stijgt

Woensdag, 1 februari 2023 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:09

Barcelona heeft woensdagavond een nipte overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Real Betis was de ploeg van trainer Xavi met 1-2 te sterk. Raphinha verzorgde de openingstreffer en Robert Lewandowski tekende zijn veertiende competitietreffer én de 0-2 van de Catalanen aan. Jules Koundé bracht de spanning terug in de wedstrijd met een eigen doelpunt, maar de overwinning werd niet meer uit handen gegeven. Dankzij de overwinning staat de koploper voorlopig acht punten voor op Real Madrid, dat donderdag nog in actie komt tegen Valencia.

Xavi kon eindelijk weer beschikken over Lewandowski, die na drie wedstrijden schorsing weer in actie mocht komen in LaLiga. Frenkie de Jong startte samen met Pedri en Sergio Busquets op het middenveld; Gavi, de vierde middenvelder, werd op papier een linie naar voren geschoven. Laatstgenoemde hield daarmee Ansu Fati uit de basis. Ousmane Dembélé viel in de gewonnen wedstrijd tegen Girona (0-1) uit met een spierblessure, waardoor Raphinha, die de voorkeur kreeg boven Ferran Torres, in de basis stond.

?????????????????????? voor Raphinha ???? Na 65 minuten wordt eindelijk de score geopend ??#ZiggoSport #RealBetisBarça pic.twitter.com/tHkOz3EkNk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

Lewandowski kreeg na een kwartier spelen al een uitstekende kans om de score te openen, maar zijn kopbal verdween naast het doel. Enkele minuten later zette de Poolse spits Pedri vrij voor het doel; de creatieve middenvelder liep echter net te ver door en stuitte, vóór hij kon uithalen, op doelman Rui Silva. Na ruim een half uur spelen dacht Raphinha de score te openen uit een voorzet van De Jong, al telde het doelpunt niet. De rechtsbuiten stond op het moment dat de pass verstuurd werd nét buitenspel. Kort daarna verzuimde Pedri een opgelegde kans te verzilveren, daar Rui Silva wederom een uitstekende redding in huis had.

In het tweede bedrijf noteerde Pedri, die het vizier duidelijk niet op scherp had staan, opnieuw een serieuze misser. Alejandro Baldé haalde de achterlijn en trok voor richting de middenvelder, die ter hoogte van de penaltystip uithaalde en Rui Silva de bal uit de hoek zag duiken. Halverwege de tweede helft wist Raphinha een voorzet van Baldé wél te verzilveren. De vleugelspits liep goed vrij en rondde van dichtbij af na een pass op maat: 0-1. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd dacht Lewandowski het duel te beslissen.

Na een touché van Ronald Araújo belandde de bal voor de voeten van de spits, die ruimte maakte voor het schot en op overtuigende wijze raak schoot: 0-2. Het was zijn eerste LaLiga-treffer sinds 29 oktober. Toch kwam de spanning nog terug in de wedstrijd. Voormalig Sevilla-verdediger Koundé werkte een voorzet vanaf rechts op zeer onfortuinlijke achter doelman Marc-André ter Stegen. Hoewel de druk op het doel van Barcelona in de slotfase toenam, werd de gelijkmaker niet meer gevonden door Betis: 1-2.