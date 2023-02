Paixão looft één persoon voor ontvangst in Nederland: ‘Mijn steun en toeverlaat’

Woensdag, 1 februari 2023 om 11:11 • Wessel Antes • Laatste update: 11:15

Feyenoorder Igor Paixão heeft van zijn eerste uitgebreide interview gebruik gemaakt om teamgenoot Danilo te bedanken voor zijn ontvangst in Nederland. De 22-jarige buitenspeler verscheen sinds zijn komst nauwelijks in de media, maar in de Voetbal International van woensdag komt de Braziliaan royaal aan het woord. Paixão vindt niet dat Feyenoord zich als koploper terughoudend moet opstellen in de titelrace. “Kampioen? Waarom niet?”

Paixão, die afgelopen zomer voor vijf miljoen euro overkwam van Coritiba, begint langzaam in vorm te komen bij Feyenoord. Na zestien wedstrijden staat de Braziliaan op twee doelpunten en hetzelfde aantal assists. Het fraaie doelpunt in de Klassieker met Ajax (1-1) wordt door supporters gezien als zijn grote doorbraak in De Kuip. “De goal tegen Ajax is misschien wel de mooiste in mijn carrière, maar nu is het belangrijk dat ik dit doorzet”, aldus Paixão.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanwege de taalbarrière ondervond Paixão in de eerste maanden na zijn komst wat aanpassingsproblemen. Dankzij Danilo gaat het inmiddels een stuk beter, zo zegt de pijlsnelle buitenspeler. “Danilo is mijn steun en toeverlaat, hij helpt me met alles. Met hem kan ik mijn eigen taal spreken, zodat hij me goed weet uit te leggen wat er van me wordt gevraagd tijdens trainingen en wedstrijden. Daarbij waardeer ik hem ook als voetballer. Als je het hebt over hard werken, is Danilo een voorbeeld voor iedereen.”

Paixão hoopt op korte termijn beter te kunnen communiceren met zijn teamgenoten. "Om het echt naar je zin te hebben, moet je wel kunnen praten met mensen. Danilo was en is mijn tolk, maar ik ben nu zelf hard bezig Engels te leren en een beetje Nederlands. Met wat Spaans kan ik communiceren met de andere Zuid-Amerikaanse jongens. Taal is gewoon essentieel. Ik wil zelf dingen leren begrijpen. Dit alles komt nog eens boven op wat ik voetballend allemaal nog moet leren. Daarom weet ik ook dat ik nog tijd nodig heb. Ik ben net in Europa, alles moet eigenlijk nog beginnen."

Kampioenschap

Feyenoord is bezig aan een geweldig seizoen in de Eredivisie. Paixão denkt dat de koploper de goede prestaties kan volhouden. “Kampioen? Waarom niet? Dit Feyenoord is gewoon een hele goede ploeg. We hebben veel kwaliteiten voorin, achterin en op het middenveld. De organisatie is altijd in orde en we zijn bereid elkaar te helpen in het veld. We hebben alles in huis om tot het einde mee te doen om het kampioenschap. Wanneer het ons lukt zo te blijven spelen, zullen we tot het einde van het seizoen een serieuze kanshebber zijn voor het kampioenschap.”