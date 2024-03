Slot ziet ‘te bescheiden’ Feyenoorder imponeren: ‘Hij moet met meer lef spelen’

Arne Slot is te spreken over Igor Paixåo's invalbeurt tijdens Feyenoord - Heracles Almelo (3-0). Slot vond de Braziliaan gedreven voor de dag komen, en hem tevens meer bravoure tonen dan normaal het geval is. "Ik vind nog wel eens dat hij zich wat meer moet laten zien", verklaart Slot tegenover de camera van ESPN.

Paixão kwam zondag na 71 minuten in het veld en eiste al gauw een hoofdrol op. Na het veelbesproken spelletje steen, papier, schaar mocht de vleugelaanvaller een vrije trap nemen, waaruit hij het slotakkoord verzorgde.

Slot was vooral blij dat Paixão bij de gegadigden ging staan. "Ik was ook wel blij dat hij de steen, papier, schaar won, maar daarmee bedoel ik meer dat hij er ook bij stond om die vrije trap te nemen. Die bal lag misschien wel meer voor een linkspoot."

"Maar ik vind nog wel eens dat hij zich wat meer moet laten zien", vervolgt Slot. "Hij is veel te bescheiden, wil veel te snel een bal afspelen. Hij moet met veel meer lef spelen. Ik vond dat hij dat in dit kwartier deed."

Slot spreekt daarom van een prima invalbeurt. "Gedreven, ook." Paixão bracht daarin zijn seizoenstotaal naar vijf competitietreffers. In totaal was de vleugelspits dit seizoen goed voor zeven goals en drie assists, verdeeld over 36 optredens in alle competities.

Die 36 optredens maken Paixåo de meest gebruikte linksbuiten van Feyenoord dit seizoen. Slot worstelt nog altijd met die positie, en liet zondag nog Luka Ivanusec als basisspeler aantreden. Ook geeft de oefenmeester bij tijd en wijle de kans aan Leo Sauer, die in de luwte aan een doorbraak werkt. Alireza Jahanbakhsh, Antoni Milambo en Yankuba Minteh werden ook al als noodverbanden op links ingezet.

Paixåo is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdamse dienst. De 23-jarige Braziliaan kwam in 2022 over van Coritiba FC, dat 4,5 miljoen euro bijgeschreven kreeg. Sindsdien kwam Paixåo tot 73 officiële optredens, 16 goals en negen assists. Hij ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip.

