Johan Derksen lijkt er volledig naast te zitten met bewering over Feyenoorder

Hélène Hendriks heeft genoten van het kopdoelpunt van Feyenoord-aanvaller Igor Paixão tegen AS Roma (1-1) afgelopen donderdag. Dat zei de presentatrice vrijdagavond te gast bij Vandaag Inside. Johan Derksen was vooral verbaasd over het feit dat de kleine Braziliaan met zijn hoofd scoorde, daar Paixão volgens de Snor helemaal niet kan koppen. Zijn statistieken namens Feyenoord spreken dat echter tegen.

Hendriks is van mening dat Feyenoord goed voor de dag kwam in De Kuip. “Paixão vond ik ook leuk met zijn kopgoal. 1 meter 68 is hij, maar wel goed getimed.” Presentator Wilfred Genee reageert cynisch. “Gelukkig stond hij ook niet vrij!”

Derksen vindt het kopdoelpunt van Paixão meer geluk dan wijsheid. “Eigenlijk kan hij helemaal niet koppen. Deze goal is toeval, want hij kan niet koppen. Ik zie hem weleens heel lullig koppen.”

De spraakmakende analist vergelijkt Paixão zelfs met zijn collega, René van der Gijp. “Dat zijn typisch van die spelers die dat niet kunnen, René kopte ook nooit", aldus Derksen.

Van der Gijp ontkent de bewering van Derksen niet. “Dan bukte ik, ik kopte nooit. Ik heb één keer een kopgoal gemaakt tegen Ajax, toen kwam de bal terug van de lat. Toen kon ik niet bukken, die kreeg ik gewoon op mijn hoofd.”

Het was donderdagavond niet de eerste keer dat Paixão met zijn hoofd scoorde tegen Roma. De kleine vleugelspits knikte Feyenoord vorig seizoen ook naar een belangrijke en fraaie 1-1 in Stadio Olimpico. Vervolgens gaf Feyenoord de wedstrijd vlak voor tijd uit handen, waarna de Romeinen in verlenging uitliepen tot 4-1.

Tot dusver speelde Paixão 68 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 9 assists. Meer dan een kwart (vier) van zijn doelpunten in Rotterdamse dienst scoorde Paixão met zijn hoofd.

