Goed nieuws voor Roma en Oranje: Wijnaldum staat voor langverwachte rentree

Woensdag, 1 februari 2023 om 11:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:08

Voor het eerst in vijf maanden tijd heeft Georginio Wijnaldum weer een volledige training afgewerkt bij AS Roma. Zijn rentree op het veld is zodoende weer een stukje dichterbij gekomen. Wijnaldum is sinds afgelopen zomer speler van Roma, maar speelde door een scheenbeenbreuk nog maar twaalf minuten voor de Romeinen. Aankomend weekend zou hij voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie kunnen zitten tegen Empoli.

Wijnaldum trainde dinsdag voor het eerst weer volledig mee met de selectie. Op 14 augustus maakte hij als invaller zijn debuut voor Roma in het Serie A-duel met Salernitana. Een week later, op 21 augustus, botste hij op de training met ploeggenoot Felix Afena-Gyan. Daarbij liep Wijnaldum een scheenbeenbreuk op, wat maakte dat een maandenlange revalidatie wachtte. De huurling van Paris Saint-Germain moest onder meer het WK laten schieten.

Vanwege de ernstige blessure en de lange revalidatie, deed bondscoach Louis van Gaal geen beroep op hem. Dinsdag, precies 163 dagen nadat het noodlot toesloeg, trainde Wijnaldum weer volop mee. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de Oranje-international dit weekeinde zelfs al op de reservebank kunnen zitten in de wedstrijd tegen Empoli. Wellicht dat Wijnaldum op tijd fit is om Roma te helpen in de strijd om de felbegeerde Champions League-tickets.

Op dit moment bezet Roma de zesde plek in de Serie A. De ploeg van José Mourinho behaalde 37 punten uit twintig wedstrijden. Ook met het oog op het Nederlands elftal is de training van Wijnaldum eveneens goed nieuws. Oranje komt eind maart weer in actie. Voor de EK-kwalificatie speelt Nederland dan tegen Frankrijk en Gibraltar. Wijnaldum speelt in principe tot komende zomer bij Roma. De Romeinen hebben wel een optie tot koop.