‘Thorgan Hazard kan helemaal niks. Hij bakt er werkelijk waar zó weinig van’

Maandag, 30 januari 2023 om 23:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:45

Valentijn Driessen denkt dat PSV de plank volledig misslaat met het binnenhalen van Thorgan Hazard. De Eindhovenaren verwachten de 29-jarige aanvaller dinsdag te presenteren als nieuwe kracht voor op de vleugels, maar de journalist van De Telegraaf snapt niet dat de club Hazard als versterking ziet, zo maakt hij duidelijk in de podcast Kick-off. “Het is gewoon helemaal niks. Werkelijk waar: hij bakt er zó weinig van!”, aldus Driessen.

Maandagavond onthulde het Eindhovens Dagblad dat Hazard dicht bij een tijdelijke overstap naar Eindhoven is. De Noord-Brabanders huren de linksbuiten tot het einde van huidig seizoen en hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Mike Verweij noemt de komst van Hazard een van de opvallendste transfers deze winter. “Dat PSV bezig is met Thorgan Hazard vind ik wel heel opvallend. Ik denk dat het wel een hele goede speler zou zijn voor PSV. Het is ook wel een aanwinst voor de Eredivisie in het algemeen, dus ik zou dat wel een hele mooie transfer vinden.”

Collega Driessen kan zich totaal niet vinden in de woorden van Verweij. “Het is gewoon helemaal niks. Thorgan Hazard. Echt werkelijk waar. Hij kan er zó weinig van. Hij is ook nooit doorgebroken bij de Belgische nationale ploeg en het is gewoon een slechte versie van zijn broer Eden. En die bakt er al helemaal niets van. Ik heb Thorgan Hazard vorig jaar ook helemaal niet gezien tegen Ajax. Het zijn van die gasten die langzaam steeds verder afzakken naar een lager niveau. Hij gaat PSV er echt niet bovenop helpen”, aldus Driessen.

Hazard gaf recent te kennen PSV te prefereren boven Everton, dat eveneens concrete belangstelling toonde. Het broertje van Real Madrid-aanvaller Eden Hazard kwam dit seizoen in liefst 15 van zijn 21 duels dit seizoen als invaller binnen de lijnen bij Dortmund. In Eindhoven lijkt zijn perspectief op minuten een stuk gunstiger, aangezien hij als directe vervanger van de vertrokken Cody Gakpo en Noni Madueke kan worden gezien. De rechtspoot speelt bij voorkeur op links, maar kan ook aan de andere kant spelen.