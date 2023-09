Anderlecht haalt na Dolberg, Schmeichel, Delaney en Rits volgende grote naam

Woensdag, 6 september 2023 om 16:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:39

Thorgan Hazard mag zich voor het einde van woensdag zo goed als zeker speler van Anderlecht noemen. Journalist Patrick Berger van het Duitse SPORT 1 meldt dat de vleugelspeler zich gaat verbinden aan Anderlecht. Het betreft een definitieve overstap, waarbij een transfersom van ongeveer vier miljoen euro is gemoeid. De clubs moeten de laatste plooien gladstrijken, waarna de medische keuring volgt.

Anderlecht zal de Belg voor het einde van de dag moeten inschrijven. Woensdag is namelijk de laatste dag dat de transferwindow in België geopend is. Berger schrijft dat er in de laatste uren serieuze vaart is gemaakt achter de transfer van de dertigjarige linksbuiten. Er ligt op Lotto Park een vierjarig contract klaar voor Hazard, die in Dortmund nog tot medio 2024 vastlag. Het was de laatste dagen nog spannend of het daadwerkelijk tot een transfer zou komen. Het Laatste Nieuws meldde namelijk Hazard ook een aanbieding uit Turkije op zak had van een niet nader genoemde club.

In Turkije had hij meer kunnen verdienen, maar daartegenover stond dat die betreffende club slechts een tweejarige verbintenis onder de neus van Hazard voorschotelde. De 47-voudig Rode Duivel heeft volgens SPORT 1 nu definitief zijn keuze gemaakt. Zodoende staat Hazard voor het eerst in zijn carrière voor een permanent verblijf in de Jupiler Pro League. Hij kwam tussen de zomers van 2012 en 2014 wel al twee jaar in actie voor SV Zulte Waregem, maar die club huurde hem van Chelsea.

The Blues namen hem in 2012 over van RC Lens, waar hij zestien wedstrijden in het eerste speelde. Bij Chelsea kwam Hazard helemaal niet tot een optreden in het eerste. In 2015 volgde een definitieve transfer naar Borussia Mönchengladbach, waar hij opbloeide. in 2019 verdiende hij een transfer naar Borussia Dortmund, dat hem vorige winter verhuurde aan PSV. In Eindhovense dienst kwam hij tot 13 wedstrijden, waarin hij 2 goals en 1 assist noteerde. Hazard wist daarnaast met PSV beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker.

Actieve transferzomer Anderlecht

Hazard wordt alweer de twaalfde zomeraanwinst van Anderlecht. Paars-Wit versterkte zich eerder al met bekende namen als Kasper Dolberg, Kasper Schmeichel (beiden OGC Nice) en Mats Rits (Club Brugge). Daarnaast wist de club Sevilla-spelers Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney te huren, terwijl ook Nederlander Justin Lonwijk (Dynamo Kyiv) op huurbasis naar Brussel kwam. Ook Tudor Mendel-Idowu (Chelsea Onder 18), Maxime Dupé (Toulouse), Louis Patris (OH Leuven), Alexis Flips (Stade Reims) en Luis Vásquez (Boca Juniors) kwamen naar de Belgische hoofdstad.