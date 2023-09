Charmeoffensief moet voetbalpensioen van Eden Hazard uitstellen

Zaterdag, 16 september 2023 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme

Thorgan Hazard heeft geprobeerd om broer Eden terug te halen naar België, zo is te zien in de docuserie Mauve. De voormalig PSV'er maakte deze zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Anderlecht en hoopt dat ook zijn broer terugkeert in zijn geboorteland. Er gaan al tijden geruchten over een mogelijk dienstverband bij Union Sint-Gillis.

Eden Hazard heeft nog altijd geen besluit genomen over zijn toekomst, nadat hij deze zomer zonder club kwam te zitten met zijn vertrek bij Real Madrid. De buitenspeler is met verschillende clubs in verband gebracht, maar zou peinzen over een definitief afscheid. Tot het zover is probeert Thorgan Hazard hem op andere gedachten te brengen.

"Ik zei hem dat het in Brussel te doen is. We proberen hem te pushen, maar Eden is Eden hé", aldus Thorgan Hazard, die zelf dus in Brussel actief is voor Anderlecht. "Ik hoop wel dat hij eens zal komen kijken", grinnikte Hazard. "Eden is niet gekomen toen ik bij Mönchengladbach speelde, ook niet in Dortmund en evenmin bij PSV. Misschien zal hij straks veel tijd hebben, dus ik hoop hem te zien."

Ook hun broer Kylian Hazard speelt in Brussel voor RWDM. De buitenspeler maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap van Cercle Brugge. Met de komst van Eden zou het trio Hazard's in de Belgische hoofdstad dus voltooid kunnen worden. "De hele familie is blij dat ik terugkeer, zodat ze veel wedstrijden kunnen zien", stelde Thorgan bij zijn presentatie. "Dortmund was toch een stukje verder."