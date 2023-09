Klapper op Belgische Deadline Day: 47-voudig international keert terug

Donderdag, 7 september 2023 om 08:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:27

Thorgan Hazard speelt de komende drie seizoenen in het shirt van Anderlecht, zo is woensdagavond laat bekend geworden. De dertigjarige aanvaller, die in januari voor een halfjaar op huurbasis naar PSV kwam, komt voor drie miljoen euro over van Borussia Dortmund. Drie miljoen is ook het brutosalaris dat Hazard jaarlijks gaat opstrijken bij Anderlecht.

De transfer van Hazard was lange tijd geen uitgemaakte zaak. De aanvaller twijfelde hevig, maar besloot woensdag in de vooravond toch overstag te gaan. De 47-voudig Belgisch international stapte laat in het vliegtuig van Dortmund naar zijn geboorteland om rond 20.00 uur medisch gekeurd te worden in het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Vervolgens lag er een driejarig contract klaar voor Hazard met een bruto jaarsalaris van drie miljoen euro. Dat is minder dan de helft van wat hij de afgelopen jaren opstreek bij Borussia Dortmund. Hazard had nog een contract tot volgend jaar zomer in het Signal Iduna Park, maar hoefde niet op veel speeltijd te rekenen onder trainer Edin Terzic. Hij kiest nu eieren voor zijn geld.

Zodoende staat Hazard voor het eerst in zijn carrière voor een permanent verblijf in de Jupiler Pro League. Hij kwam tussen de zomers van 2012 en 2014 wel al twee jaar in actie voor SV Zulte Waregem, maar die club huurde hem van Chelsea. The Blues namen hem in 2012 over van RC Lens, waar hij zestien wedstrijden in het eerste speelde. Bij Chelsea kwam Hazard helemaal niet tot een optreden in het eerste.

In 2015 volgde een definitieve transfer naar Borussia Mönchengladbach, waar hij opbloeide. Vier jaar later verhuisde hij naar Borussia Dortmund, dat hem vorige winter verhuurde aan PSV. In Eindhovense dienst kwam de aanvaller tot 13 wedstrijden, waarin hij 2 goals en 1 assist noteerde. Hazard wist met PSV beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker. Hij zorgde in de finale na ruim een uur spelen voor de gelijkmaker en was een van de spelers die in de strafschoppenserie en penalty benutte.