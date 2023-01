Ten Hag leeft mee vanuit Engeland: ‘Gewoon vervelend, dit hoort niet bij Ajax’

Zondag, 29 januari 2023 om 08:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:04

Erik ten Hag vindt het vooral vervelend wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd bij Ajax. De manager van Manchester United zag diens opvolger Alfred Schreuder worden ontslagen na een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning. Ten Hag is van mening dat er voldoende kwaliteit rondloopt in Amsterdam en dat een dergelijke vormcrisis zeker niet hoort bij een club als Ajax.

"Ik heb daar vierenhalf jaar gewerkt op een hele goede manier gewerkt met mensen en dan vind je dat heel vervelend, dat dit gebeurt", zei Ten Hag zaterdag bij Ziggo Sport na de 3-1 zege van Manchester United op Reading in de vierde ronde van de FA Cup. "Zeker ook voor de spelers. Het zijn goede spelers en het is een goede selectie. En op dit moment hebben ze niet de curve kunnen krijgen die je verwacht. En dat vind ik gewoon vervelend, dit hoort niet bij Ajax", verzucht de voormalig coach van de Amsterdamse club.

?????? ?????? baalt mee met Ajax.. ?? Erik ten Hag, trainer van Manchester United, vindt het heel vervelend hoe er aan toegaat bij zijn oude werkgever. Hij baalt dat de selectie van Ajax niet de vorm haalt wat je van ze kunt verwachten ??#ZiggoSport #TenHag pic.twitter.com/YWVFkWwB9i — Ziggo Sport (@ZiggoSport) January 28, 2023

"Je hoopt ook niet, met de mensen waar je mee samen hebt gewerkt en op een goede manier, dat dit uiteindelijk de uitkomst is", aldus Ten Hag, die nog geen contact heeft gehad met Schreuder in de afgelopen dagen. "Het is heel vervelend en je hoopt en verwacht wat anders." Ajax gooide Schreuder kort na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam van donderdag op straat. John Heitinga neemt voorlopig de honneurs waar en zit zondag op de bank in de uitwedstrijd tegen Excelsior.

Ten Hag ging ook even in op de prestatie van zijn eigen ploeg in het Engelse bekertoernooi. "We hebben kunnen doen wat we wilden doen en dat is op een dominante manier voetballen. Het eerste uur vond ik zelfs uitstekend. Het ontbrak eerst nog aan doelpunten, maar dat hebben we na rust helemaal goedgemaakt." Casemiro en Fred verzorgden de productie voor de thuisploeg op Old Trafford. Wout Weghorst scoorde niet, maar krijgt wel complimenten van zijn manager.

Weghorst

"Hij doet wat hij moet doen. Sleuren, trekken en in scoringspositie komen. Van de week scoorde hij ook", verwijst Ten Hag naar het doelpunt tegen Nottingham Forest (0-3 winst) in de halve finale van de EFL Cup. "Wout laat anderen ook beter voetballen en is een slim aanspeelpunt. Zijn CV zegt ook voldoende. Overal waar hij speelde heeft Wout geleverd en doelpunten gemaakt." Weghorst had ook tegen Reading een basisplaats, al werd hij wel voortijdig naar de kant gehaald door Ten Hag.

Rafael van der Vaart is behoorlijk onder de indruk van de opmars van Manchester United onder Ten Hag. "Wat hij nu al gedaan heeft, dat had ik nooit verwacht. Die hele club lag echt op zijn gat. En nu doen ze er weer toe", aldus de analist van Ziggo Sport, die overigens niet verwacht dat de grootmacht het Arsenal en Manchester City nog lastig kan maken in de strijd om het kampioenschap in de Premier League.