Valentijn Driessen doet pikante onthulling over ontslagmoment Schreuder

Vrijdag, 27 januari 2023 om 17:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:54

Alfred Schreuder is donderdagavond tijdens de rust van Ajax - FC Volendam (1-1) al ontslagen, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf was Ruud Brood de beoogde nieuwe nieuwe assistent-trainer van Schreuder. Driessen onthult dat Brood na een tegenvallende eerste helft in de Johan Cruijff ArenA echter werd afgebeld.

“Mijn laatste nieuws is dat Schreuder veel eerder de zak heeft gekregen”, zegt Driessen in het video-item Kick-off van De Telegraaf. “Hij is er in de rust uitgevlogen. Toen is er een telefoontje van Ajax gegaan naar Ruud Brood, die de beoogde nieuwe assistent-trainer van Schreuder was. Brood kreeg te horen dat zijn dienstverband bij Ajax niet door zou gaan. Ajax volgde een tweesporenbeleid. Bij ontslag van Schreuder zou John Heitinga, wiens contract nu in orde wordt gemaakt om het seizoen af te maken, met René Meulensteen als assistent-trainer de leiding krijgen over het eerste elftal."

"Als Ajax zou winnen van FC Volendam óf in ieder geval beter zou spelen, dan zou Schreuder het seizoen afmaken met Ruud Brood als assistent-trainer", vervolgt Driessen. "Maar Edwin van der Sar, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar waren waarschijnlijk in de rust zo ontevreden dat ze hebben gezegd: ‘Einde verhaal’. Zij hebben toen Brood afgebeld in de rust. Alfred Schreuder mocht de tweede helft nog wel afmaken, maar was in feite al ontslagen.”

Driessen begrijpt dat de clubleiding van Ajax rekening hield met diverse scenario’s. “Maar het is wel heel opportunistisch. Je moet eigenlijk wat verder kijken naar de lange termijn. Dan zou je denken: je ziet dat het niet werkt. Dat zie je niet alleen na 45 minuten tegen FC Volendam. Dat zag je al tegen Feyenoord, voor de winterstop en in het begin van het seizoen. Ajax heeft anderhalve maand redelijk gedraaid en daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Ajax had al veel eerder voor kunnen sorteren op een vervanger van Alfred Schreuder.”