Guardiola over collega in de Premier League: ‘Hij zou hier de allerbeste zijn’

Donderdag, 26 januari 2023 om 17:05 • Noel Korteweg

Josep Guardiola is zeer complimenteus over zijn voormalig assistent-trainer Mikel Arteta. De twee Spanjaarden werkten jarenlang samen bij Manchester City voordat Arteta in 2019 naar Arsenal vertrok om daar manager te worden. Vrijdagavond staan de twee ploegen tegenover elkaar in de FA Cup en is het dus een weerzien tussen de twee collega’s.

Guardiola heeft mooie woorden over voor zijn ex-assistent. “Ik weet zeker dat hij hier (bij Manchester City, red.) de allerbeste trainer was geworden als ik zou zijn vertrokken”, zegt de manager op de afsluitende persconferentie voorafgaand aan het FA Cup-duel tussen de nummer één en twee van de Premier League. “Ik verlengde alleen mijn contract – sorry nog daarvoor – en daardoor is hij weggegaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Arteta ervoor koos om City en Guardiola te verlaten, is voor laatstgenoemde geen probleem. “Iedereen heeft dromen. Hij kon terugkeren bij de club waar hij aanvoerder was en altijd een fan van is gebleven. Als wij met City scoorden juichte hij altijd, behalve tegen Arsenal. Hij houdt van die club.” De twee Spanjaarden werkten drie jaar samen en wonnen in die tijd onder meer de Premier League en de EFL Cup.

Arteta volgde bij Arsenal de ontslagen Unai Emery op en keerde daardoor terug bij de club waar hij honderdvijftig wedstrijden voor speelde. “Ik ben niet iemand die hem op dat moment overtuigt om bij mij te blijven”, zegt Guardiola. “Als ik hier assistent was geweest en Barcelona had me gebeld, dan zou ik ook meteen gaan.” De manager van the Citizens is onder de indruk van het werk dat Arteta verricht bij the Gunners. “Om Arsenal opnieuw succesvol te laten zijn, is er meer nodig dan één titel. Ze moeten hun eigen identiteit weer aannemen. Arteta vertrouwt de club en de club vertrouwt Arteta.”