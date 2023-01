Trefzekere Justin Kluivert krijgt lof toegezwaaid en etaleert topvorm

Dinsdag, 24 januari 2023 om 12:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:15

Justin Kluivert was afgelopen maandag opnieuw belangrijk voor Valencia en trok zijn goede lijn in dit kalenderjaar door. Ondanks een doelpunt en een assist van de Zaandammer verspeelde zijn ploeg thuis wel punten tegen laagvlieger UD Almería: 2-2. Zodoende wacht Valencia al sinds 10 november van het vorig jaar op een overwinning in LaLiga. Kluivert kreeg ondanks de zeperd alle lof toegezwaaid in de Spaanse media.

Het gaat Kluivert, in tegenstelling tot Valencia, voor de wind dit kalenderjaar. De rappe aanvaller scoorde de laatste vijf wedstrijden drie keer en gaf twee assists. Ook tegen Almería etaleerde hij zijn goede vorm. Vlak na rust nam hij de openingstreffer voor zijn rekening en scoorde hij notabene met een kopbal na een goede voorzet van André Almeida.

Nadat de bezoekers snel langszij waren gekomen, was Kluivert halverwege de tweede helft ook nauw betrokken bij de 2-1 van José Gayà. Een hard en laag schot werd door Almería-keeper Fernando Martínez gepareerd, maar viel voor de voeten van Gayà, die simpel binnen kon tikken. Dat Valencia alsnog puntenverlies leed, kwam vooral door verdediger Cenk Özkaçar, die in de eigen zestien balverlies leed waarna invaller Francisco Portillo raak schoot.

Ondanks de puntendeling kreeg Kluivert lof toegezwaaid. Zo beloonde sportkrant Superdeporte hem met het rapportcijfer 7, het hoogste van alle Valencia-spelers. “Een goede wedstrijd van de vleugelspits. Met zijn snelheid en dribbels zorgde hij voor veel gevaar vanaf links.” Toch was Kluivert achteraf niet content. “Vandaag hadden wij moeten winnen. We stonden twee keer voor, alles ging fout. Misschien komt het door een gebrek aan concentratie. We moeten eraan werken. We maken één fout en zij scoren”, zo zei de aanvaller na afloop tegen DAZN.

Valencia staat met slechts twintig punten uit zeventien LaLiga-duels op een twaalfde plek. Het gat met de plekken die tot rechtstreekse degradatie leiden is slechts drie punten. Aanstaande zondag speelt Valencia een uitwedstrijd tegen het in degradatienood verkerende Real Valladolid.