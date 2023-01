Verweij weet welke spelers initiatief namen tot stemming over Ajax-staf

Maandag, 23 januari 2023 om 18:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:18

De spelers van Ajax hebben nog maar weinig vertrouwen in Alfred Schreuder, zo verzekert Mike Verweij maandag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. De spelersraad wilde zelfs stemmen over de toekomst van de trainer en zijn staf, al was het aanvankelijk de bedoeling om pas na De Klassieker tegen Feyenoord over de kwestie te praten. Het is volgens Valentijn Driessen in ieder geval zeker dat Schreuder geen toekomst heeft in Amsterdam.

"Het was een bijeenkomst op verzoek van de spelersraad van Ajax", zo weet Verweij te melden in de podcast. "Daar zitten Tadic, Berghuis, Timber, Álvarez en Klaassen in. Maar om dat nou net voor De Klassieker te doen. Overigens was het de bedoeling om het tot na De Klassieker te parkeren, de stemming. Maar toen stond het al in De Telegraaf." Verweij schreef maandagochtend al in de ochtendkrant dat mental coach Joost Leenders vrijdag in de kleedkamer van Ajax de vraag stelde wie ontevreden is over de technische staf. Bijna alle spelers staken toen hun hand op.

"Schreuder is gewoon dead man walking", vreest Driessen voor de nabije toekomst van de oefenmeester bij Ajax. "Wanneer gaat het gebeuren (ontslag, red.)? En de mensen die hem hebben aangesteld, die zullen hem zo lang mogelijk de hand boven het hoofd houden. Maar als zoiets gebeurt in een kleedkamer en dat lekt uit, dan kan je bijna niet verder. Want waarom zou de spelersraad anders het initiatief hiertoe nemen?", vraagt Driessen zich hardop af. Als daar geen aanleiding voor is." Volgens Verweij is dat niet alleen vanwege het functioneren van Schreuder.

Irritatie over technische staf

"Schreuder heeft zelf die Kaltenbach (assistent-trainer, red.) aangesteld, maar sommige spelers weten niet eens of hij kan praten. Die loopt daar een beetje rond", schetst de Ajax-watcher de zorgwekkende situatie in Amsterdam. "Michael Reiziger zit daar en dan hebben ze daar nog een aantal mensen rondlopen. Richard Witschge heeft wel een aardige bijdrage. Maar het gaat niet alleen om Schreuder", herhaalt Verweij nog maar eens. "Er is gevraagd (door Leenders, red. ) hoeveel irritatie er is over de staf. Nou, toen stak iedereen zijn hand op. En dat is natuurlijk wel vrij ernstig."

"En dat moet je ook niet vergeten, even ter verdediging van Schreuder: Erik ten Hag kwam binnen en had Schreuder als assistent. Die werd toen als tactisch brein gezien, al kun je daar nu wel vraagtekens bij stellen", verwijst Verweij naar de huidige stand van zaken bij Ajax. "En die had Overmars als technisch directeur. Ten Hag had en een veel betere staf en de rugdekking van een directeur voetbalzaken die er een jaar na dato nog steeds niet is." Na het vertrek van Overmars is de technische leiding in handen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

Ajax-leiding blijft in gebreke

Verweij vindt het overigens heel vreemd dat de spelersraad van Ajax met Leenders wilde spreken en dat de technische staf daar niet bij aanwezig mocht zijn. "Je moet als clubleiding af en toe je oren te luister leggen, maar dat een spelersraad bepaald dat er met een mental coach wordt gesproken, ook in een kleedkamer. Het zegt ook alles over wat voor een stuurloos schip Ajax is. Want een beetje daadkrachtige directie neemt gewoon zelf een beslissing. En die luistert wel naar spelers, maar die laat zich niet leiden door spelers. En dat gevoel heb je nu wel bij Ajax", deelt Verweij een onvoldoende uit aan de Ajax-leiding.