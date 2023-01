De Klassieker verpulvert kijkcijferrecord en doorbreekt magische grens

Maandag, 23 januari 2023 om 09:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:27

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax zondag is de best bekeken Eredivisie-wedstrijd ooit. Uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat gemiddeld 2.102.000 kijkers live zagen hoe de aartsrivalen elkaar op 1-1 hielden. Daarmee wordt het voormalige record, dat dateert van afgelopen november, met bijna 600.000 kijkers verbroken.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de 'magische' grens van twee miljoen gemiddelde kijkers wordt overschreden. Het oude record was ook nog relatief vers, daar het dateert van begin november 2022. Toen zagen 1.510.000 kijkers hoe PSV met 1-2 te sterk was voor Ajax. Ook daarvoor was het record al 'in handen van' Ajax - PSV; vlak nadat het voormalige FOX Sports verderging als ESPN (begin 2021) zagen 1.458.000 mensen hoe de topclubs met 2-2 remiseerden.

Tot zondag trok de best bekeken Klassieker 'slechts' 1.419.200 gemiddelde kijkers aan. Dat aantal wordt nu ruimschoots verbroken – ondanks het feit dat er veel klachten waren over het slechte camerastandpunt. ESPN ging daartoe over vanwege de netten die in De Kuip hingen ter bescherming van de terugkerende Steven Berghuis.

Meer dan twee miljoen mensen zagen zo live hoe Igor Paixão de Rotterdammers met een weergaloze knal al vroeg op voorsprong zette. Davy Klaassen trok de stand een kleine twintig minuten voor tijd weer gelijk. Feyenoord mag zich ondanks de remise nog altijd koploper noemen, terwijl Ajax zich ingehaald zag worden door AZ en FC Twente, die wel wisten te winnen. Daardoor staat Ajax nu vijfde.