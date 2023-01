Gefrustreerde Erik ten Hag heeft zich ‘mateloos geërgerd’ tegen Arsenal

Zondag, 22 januari 2023 om 21:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:48

Erik ten Hag is teleurgesteld dat zijn Manchester United geen punt heeft overgehouden aan de topper tegen Arsenal. The Red Devils pakten de leiding via Marcus Rashford, waarna Eddie Nketiah en Bukayo Saka de wedstijd ombogen. Lisandro Martínez maakte er in het tweede bedrijf 2-2 van, maar in de slotfase tekende Nketiah alsnog voor de 3-2. Ten Hag was na afloop voor de camera van Viaplay teleurgesteld en concludeert onder meer dat United 'nog geen topteam' is.

"Het is uiteraard teleurstellend", laat Ten Hag weten. "Zeker omdat je heel dicht bij een punt bent. Dan moet je dat binnenslepen, maar dat hebben we niet gedaan. Dat is niet goed. De manier waarop we die laatste goal tegenkrijgen, mag niet meer gebeuren op top level. De eerste twee goals zijn ook absoluut vermijdbaar. De eerste twee komen uit een corner. We negeerden basisregels. Dan komen ze tot kansen, die ze afmaken. Hoe wij ze verdedigen als team, is niet goed." Bij de gelijkmaker van Arsenal stond Nketiah vogelvrij om binnen te koppen, terwijl Saka te veel ruimte kreeg om zijn geluk van afstand te beproeven. "Het is een bijzonder goed elftal en dat hebben we vandaag ook weer kunnen zien", is Ten Hag lovend over de tegenstander.

Toch overheerst de teleurstelling bij de Tukker. "Wij waren op dezelfde hoogte als zij. We konden met ze mee en konden ze pijn doen. We komen voor en dan mag het niet zo snel 1-1 worden. Zeker niet de manier waarop. Dat ergerde me mateloos. Dat moeten de spelers ook beseffen, want we hebben een periode gehad waarin het heel moeilijk was om tegen ons dit soort kansen te creëren, laat staan te scoren." Op de vraag hoe hij omgaat met die ergernis, komt Ten Hag met een opvallende conclusie. "Wij zijn op dit moment nog geen topteam, maar we moeten ons realiseren dat als we deze lessen leren, we een paar stappen dichterbij komen. We strijden nog op alle fronten mee, ook in de Premier League. We zullen de spelers daarmee confronteren zodat ze de juiste conclusies trekken en dan moeten we weer verder."

Verslaggever Bart Nolles reageert enigszins verbaasd op de woordkeuze van Ten Hag, die vindt dat zijn team nog niet als 'topteam' bestempeld mag worden. "We zijn een topteam aan het worden, we zijn op weg naar", antwoordt Ten Hag. "Maar dan moet je dit dus ook meenemen en zeker in een fase waarin je het moeilijk hebt. Dat was eigenlijk niet zo raar. Zij hebben deze week niet gespeeld, wij wel. Als je in een moeilijke uitwedstrijd zo dicht bij een punt bent moet je het binnenslepen. Al moet het op de wenkbrauwen, maar dat hebben we niet gedaan en dat is kwalijk."

Wout Weghorst

Wout Weghorst stond voor de tweede keer op rij in de basis in de Premier League. De Oranje-spits liet zich gelden in de opbouw van United, waarin hij voornamelijk fungeerde als aanspeelpunt. Ten Hag is tevreden over zijn aanwinst. "Uitstekend. Hij maakt een hele goede indruk en doet het heel goed in het drukzetten. Hij is ook een goed aanspeelpunt. Hij heeft zijn werk zeker naar behoren gedaan." De aanvaller kreeg van Manchester Evening News een 6 toebedeeld. "Hij was beter op de grond dan in de lucht. Hij speelde wederom soepel in de opbouw, zonder dat hij een gevaar voor het doel was."