Hakim Ziyech is zeer gewild en krijgt er nog een transferoptie bij

Zondag, 22 januari 2023 om 09:02 • Guy Habets

AS Roma heeft Hakim Ziyech op een schaduwlijstje gezet. I Giallorossi vrezen een vertrek van Nicoló Zaniolo naar Tottenham Hotspur, maar weten volgens Tuttosport wel al dat Ziyech zijn gedroomde opvolger moet worden. De Marokkaans international lijkt geen toekomst te hebben bij Chelsea.

Zaniolo wordt al tijden gelinkt aan een overstap naar de Premier League. Antonio Conte, de manager van Tottenham, hoopt zijn landgenoot naar Noord-Londen te kunnen halen en bij Roma houden ze serieus rekening met een winterse transfer. De schaduwlijstjes zijn al opgesteld in de Italiaanse hoofdstad en Ziyech staat bovenaan dat lijstje, zo schrijft Tuttosport. Door blessures van concurrenten speelde de stilist uit Dronten de laatste weken weer wat vaker, maar Chelsea lijkt niet met hem verder te willen.

Roma zet vooralsnog in op het huren van Ziyech, al is het niet duidelijk of de voormalig Ajacied dat ziet zitten. Hij ligt nog tot medio 2025 vast op Stamford Bridge en dus zal er een fors transferbedrag op tafel gelegd moeten worden om de technicus definitief over te nemen. Mocht Zaniolo inderdaad vertrekken en Ziyech om wat voor reden dan ook niet naar Stadio Olimpico komen, dan komt Gerard Deulofeu van Udinese in beeld.

Roma is niet de enige club die interesse heeft in Ziyech. Zaterdag sijpelde het nieuws door dat de aanvallende middenvelder zichzelf zou hebben aangeboden bij Barcelona, dat een vervanger zoekt van de naar Atlético Madrid vertrokken Memphis Depay. Eerder ving AC Milan al bot bij Ziyech en liet Alfred Schreuder, trainer van Ajax, weten dat zijn club niet op zoek was naar een speler als Ziyech. Ook zouden de eventuele kosten om hem te halen te hoog zijn voor de Amsterdammers.