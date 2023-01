Ajax met vertrouwen naar De Kuip: ‘We hebben betere spelers dan Feyenoord'

Vrijdag, 20 januari 2023 om 18:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:22

Owen Wijndal vindt niet dat Feyenoord aanstaande zondag favoriet is, als de Klassieker tegen Ajax wordt gespeeld. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de linksback weten dat het vertrouwen in Amsterdam groot is en dat de spelersgroep van Ajax goede hoop heeft op een positieve afloop. Ajax staat vijf punten achter op koploper Feyenoord.

Wijndal maakte vorige zomer voor tien miljoen euro de overstap van AZ naar de hoofdstad. Onbetwiste basisspeler is hij tot op heden nog niet. De teller staat pas op zes Eredivisie-duels, al stond hij wel een tijdlang langs de kant met een enkelblessure. Voorlopig krijgt een andere nieuwkomer, Calvin Bassey, in Amsterdam de voorkeur als linksback. Omdat Devyne Rensch, die dit seizoen ook al minuten maakte op de linksbackpositie, geschorst is en Ajax dun in de fitte verdedigers zit, is de kans wel groot dat Wijndal aanstaande zondag in de basis staat.

Als dat gebeurt wordt het de eerste Klassieker die de 23-jarige Zaandammer gaat spelen en daar kijkt hij met plezier naar uit. “Ik houd van dit soort wedstrijden. Je weet dat iedereen kijkt, de focus staat er zo erg op. Dit soort wedstrijden ben je juist op je best.” Wijndal ziet koploper Feyenoord, dat bij winst op Ajax een gat van acht punten kan slaan, niet als favoriet. “Feyenoord favoriet? Is dat zo? Bij ons in de groep leeft dat wij zeker de favoriet zijn. We hebben de beste spelers van Nederland. We moeten gewoon winnen”, aldus de elfvoudig international.

Ajax is in de Eredivisie al vijf duels zonder overwinning en daardoor rommelt het in Amsterdam. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven bij Wijndal. “Het is veel groter allemaal hier (bij Ajax, red.). Dat merk je helemaal nu het wat minder gaat. Dat is ook logisch. Iedereen verwacht dat Ajax altijd wint. Dat mag en moet ook. Bij AZ kreeg je het ook wel te horen als het slecht ging, maar in iets mindere mate. Hier hoor je het van heel Nederland. Dat is alleen maar goed en daar leer je ook heel veel van”, weet de verdediger. De Klassieker wordt aanstaande zondag om 14.30 uur afgetrapt in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.