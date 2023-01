‘Barça wil Memphis betrekken in opvallende ruildeal om aanval te versterken’

Dinsdag, 17 januari 2023 om 17:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:29

Barcelona is geïnteresseerd in Yannick Carrasco, zo meldt Mundo Deportivo. De 29-jarige aanvaller zou zelf ook niet onwelwillend staan tegenover een overgang naar Catalonië. Carrasco is ontevreden omdat hem na de landstitel in 2021 een salarisverhoging zou zijn beloofd, echter is Atlético hem hier nog niet in tegemoetgekomen.

Barcelona heeft tijdens de winterse transferperiode nog geen nieuwe spelers kunnen verwelkomen. Los Azulgrana dienen zich te houden aan de financiële limieten die door LaLiga zijn opgelegd. Barça moet op zoek naar creatieve oplossingen en zou inzetten op een ruildeal. Zo moet Carrasco Barcelona versterken, terwijl Memphis de omgekeerde weg naar Atlético bewandelt.

Mundo Deportivo meldde dinsdag al dat Memphis een persoonlijk akkoord heeft bereikt met los Colchoneros. Een transfer is echter nog niet officieel, gezien het feit dat Atlético en Barcelona er ook nog met elkaar uit moeten komen. Obstakel zou daarbij kunnen zijn dat de Madrilenen niks willen betalen voor de 28-jarige aanvaller. Carrasco, die nog tot medio 2024 onder contract staat in het Wanda Metropolitano, kan mogelijk als ruilmiddel dienen.

Tegelijkertijd heeft Internazionale Barcelona volgens de Spaanse sportkrant ook een ruildeal voorgesteld: Marcelo Brozovic kan de ploeg van Xavi versterken indien Franck Kessié naar Milaan vertrekt. Deze deal wordt door Mundo Deportivo echter als ‘gecompliceerd’ beschouwd, daar Kessié momenteel gelukkig is bij Barça. Ondanks dat de Ivoriaanse middenvelder onder Xavi niet veel aan spelen toekomt, voelt hij zich toch gewaardeerd en geliefd in het Spotify Camp Nou.