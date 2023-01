Van der Meijde en Sneijder benoemen kwaliteit die Schreuder niet bezit

Maandag, 9 januari 2023 om 21:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:50

Wesley Sneijder en Andy van der Meijde zijn maandagavond in Veronica Offside niet mild in hun kritiek richting Aflred Schreuder. Het duo is het erover eens dat de trainer van Ajax het managen van een spelersgroep niet in zijn vingers heeft. Sneijder is heel benieuwd naar de keuzes die de veelbesproken oefenmeester de komende tijd gaat maken bij de kwakkelende Amsterdamse club.

"Hij kan gewoon niet managen, dat is het probleem", verzucht Van der Meijde nadat hij Schreuder hoort zeggen dat hij Blind na diens afscheid bij Ajax niet meer heeft gesproken. "Hij kan niet omgaan met spelers enzo. Ik heb het al vaker gezegd: het is een prima assistent-trainer, maar omgang met spelers is heel belangrijk." Sneijder verbaast zich op zijn beurt over de keuze voor Calvin Bassey als linksback, terwijl Owen Wijndal normaal gesproken de opvolger is van Blind op die positie.

"En het volgende probleem is Mohammed Kudus, die zich ziek had gemeld. Maar die merkte een dag voor de wedstrijd (tegen NEC, red.) dat hij niet zou spelen. Die zat bij de wissels", zet Sneijder vraagtekens bij de absentie van de aanvaller in Nijmegen. "En dat gaat natuurlijk weer het volgende probleem worden. Francisco Conceição kun je er nu niet uithalen, dat is het enige lichtpuntje op dit moment bij Ajax. En ik zit te kijken naar zometeen. Nu waren Steven Berghuis en Steven Bergwijn er niet bij. Maar wat gaat er zometeen gebeuren? Conceição gaat er niet uit en in de spits heb je Brian Brobbey."

Van der Meijde schuift Dusan Tadic naar voren als rechtsbuiten, maar dat vindt Sneijder geen goed idee. "Dat zou niet logisch zijn, toch? Je haalt niet je beste speler (Conceição, red.) eruit. Dat heeft hij gedaan, omdat Schreuder geen keuzes durfde te maken. Jij hebt het erover dat hij niet kan managen, daar ben ik het mee eens. Hij kan niet managen. Ik heb het vaker gezegd: het managen van een elftal is veel belangrijker dan de lijnen uitzetten. Dat kan iedereen. Maar hoe ga je met die spelers om? En hij verliest langzaam gewoon de kleedkamer. Die is hij al gedeeltelijk verloren", voorspelt Sneijder weinig goeds voor de trainer in Amsterdam.

"Hij moet zorgen dat hij weer terug gaat naar de basis. Wat gaat hij nu doen? Kiest hij voor kwaliteit? Dat hij maar een keer even pijnlijk naar sommige spelers moet zijn. Of kiest hij ervoor dat hij iedereen een beetje te vriend wil houden. Ja, dan gaat het niet werken", zo besluit Sneijder zijn harde analyse over de positie van de hevig bekritiseerde Schreuder in de Johan Cruijff ArenA.