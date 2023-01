Hugo Borst adviseert Ajax om vol in te zetten op pikante transfer

Zaterdag, 7 januari 2023 om 19:23 • Guy Habets • Laatste update: 19:31

Hugo Borst denkt dat Ajax er goed aan zou doen om de transfer van Ramiz Zerrouki te kapen. De middenvelder van FC Twente wordt al ruim een half jaar in verband gebracht met Feyenoord, maar de analist vindt dat Zerrouki ook in de Johan Cruijff ArenA goed uit de voeten zou kunnen als opvolger van Edson Álvarez. De Mexicaan geniet buitenlandse interesse.

Borst weet dat Ajax in januari de transfermarkt op gaat en heeft een welgemeend advies voor Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, het technische duo van de Amsterdammers. "Als Ajax de concurrentie bovenin echt wil verzwakken, kunnen ze ook Zerrouki voor het middenveld halen", klinkt het tijdens De Eretribune. "Ze kennen hem goed, want hij is bij Ajax opgeleid. Misschien gaat Álvarez in de winter weg en als je voor hem gaat cashen, verdien je goed geld en kun je tegelijkertijd een prima vervanger halen."

De huidige situatie bij de regerend landskampioen, waar de storm rond trainer Alfred Schreuder nog altijd niet is gaan liggen en het transfervrije vertrek van Daley Blind ook voor de nodige gespreksstof zorgde, kan volgens Borst het beste getypeerd worden als 'chaos'. "Ajax wordt op dit moment ontzettend slecht geleid. Overal is crisis. Cultuurbewaker Danny Blind is weg, er is geen technisch directeur en de trainer staat ter discussie. Het elftal moet nu echt opnieuw worden uitgevonden en de laatste week voor het WK was gewoon rampzalig."

Feyenoord lijkt de strijd om Zerrouki echter al te gaan winnen. Volgens 1908.nl komen de Rotterdammers nu alsnog in de buurt van de gewenste transfersom van FC Twente. De Tukkers verlangen naar verluidt zo'n zeven miljoen euro exclusief bonussen, een bedrag waar Feyenoord momenteel niet ver meer vanaf zit. De kans is dan ook groot dat het nog deze winter tot een transfer komt voor de Algerijns international en dat de soap rond Zerrouki tot een einde gaat komen.