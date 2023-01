Blind wordt bij eerste persconferentie meteen gevraagd naar Schreuder

Zaterdag, 7 januari 2023 om 13:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Daley Blind heeft zaterdagochtend zijn eerste persconferentie gegeven als speler van Bayern München. De Oranje-international rondde eerder deze week zijn verrassende transfer naar der Rekordmeister af, waar hij wordt gezien als vervanger van de langdurig geblesseerde Lucas Hernández. Blind rekent er dan ook niet op dat zijn naam als eerste op het wedstrijdformulier verschijnt.

Blind werd tijdens het persmoment onder meer gevraagd naar zijn moeizame relatie met Alfred Schreuder. De verdediger annex middenvelder raakte kort voor de winterstop zijn basisplaats kwijt en onderhield geen warme banden met de in Barneveld geboren oefenmeester. "Er is de afgelopen tijd veel in het nieuws verschenen over Ajax en mij", aldus Blind. "Ik denk niet dat dit het juiste moment is om daarover te praten. Misschien dat ik op een later moment terugkom om mijn kant van het verhaal te vertellen. Voor nu is dat niet belangrijk."

Tussen Kerst en Oud en Nieuw werden de eerste gesprekken gevoerd over een transfer van Blind, waarna de deal deze week in een stroomversnelling raakte. Heel veel tijd om informatie in te winnen heeft de routinier dan ook niet gehad. "Het ging allemaal heel snel, maar ik heb Matthijs de Ligt een paar keer gesproken. Hij was heel blij. Ik denk niet dat er hier een taalbarrière zal zijn. Ik ben al begonnen met Duits leren. Ik wil vooral het team helpen en mijn ervaring meebrengen. Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk spelen, maar ik ken mijn plek. We zien wel wat er in de zomer gebeurt."

Blind heeft een contract voor een halfjaar getekend en gaat spelen met rugnummer 23. "Ik weet dat ik misschien niet de eerste keus zal zijn, maar ik zal hard vechten om altijd te spelen en alles geven om mijn teamgenoten te helpen", aldus Blind, die voor het eerst in de Bundesliga actief zal zijn. "De Bundesliga is een sterke competitie waar veel wordt gevraagd op fysiek gebied. Ik kijk ernaar uit om in deze competitie te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ploeggenoten mij zullen helpen om hier snel mijn weg te vinden."