‘Hakim Ziyech zal zowel sportief als financieel niet terug willen naar Ajax’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

Robert Maaskant verwacht niet dat Ajax kans maakt bij Hakim Ziyech. De middenvelder annex buitenspeler wordt al een tijdje intensief gevolgd door de Amsterdammers en kreeg afgelopen zomer zelfs een aanbod, maar heeft zichzelf door een uitstekend WK weer op de kaart gezet. Bij Chelsea kan hij zelfs weer rekenen op speelminuten van manager Graham Potter, hetgeen de kansen op een terugkeer naar Ajax niet vergemakkelijkt.

Het avontuur van Ziyech bij Chelsea leek uit te lopen op een sof, totdat de technicus uitgroeide tot een van de smaakmakers van Marokko op het WK en plots weer kan rekenen op speelminuten. Donderdagavond verscheen hij zelfs aan de aftrap voor de topper tegen Manchester City (0-1 verlies). Tegen Nottingham Forest kreeg hij op Nieuwjaarsdag twintig minuten speeltijd. "Ziyech heeft zichzelf weer op de kaart gezet met het WK. Zowel binnen Europa als binnen Chelsea", stelt Marciano Vink bij Voetbalpraat. "De trainer (Potter, red.) was er als eerste bij om te zeggen dat hij weer een kans verdient."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Maaskant ziet hoe Ziyech weer een prominentere rol begint in te nemen bij Chelsea. De aanvaller annex middenvelder verscheen tegen City pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap van een Premier League-duel. In totaal deed hij in zeven competitiewedstrijden mee. "Als ik zag hoe die trein liep met Hakimi, denk ik: straks komt Paris Saint-Germain nog voor hem. Als je die twee samen zag spelen, dat was een genot om naar te kijken. Ziyech zal financieel niet terug willen naar Ajax en zal sportief ook geen stap terug willen doen nu."

Daley Blind

Ook het vertrek van Daley Blind kwam ter sprake in het voetbalpraatprogramma. Maaskant denkt dat de verdediger annex middenvelder 'volwassen genoeg' is om geen lange neus te trekken naar Ajax. Blind rondde woensdag zijn toptransfer naar Bayern München af en stapt vrijdag al in het vliegtuig met zijn nieuwe teamgenoten voor een trainingskamp naar Doha. "Ik denk dat hij stiekem in zijn hart wel een lange neus maakt, maar ik geloof niet dat dat in hem zit", aldus Maaskant. "Ik vond het wel heel opvallend dat zijn vader opstapte als commissaris bij Ajax."

Kees Kwakman denkt niet dat het vertrek van Blind op het conto wordt geschreven van Alfred Schreuder. "We weten nog steeds niet wat er precies heeft plaatsgevonden. Ik denk niet alleen dat het met een reservebeurt te maken heeft gehad. Maar je zag aan Blind dat het niet meer houdbaar was. Het enige wat kan helpen voor Alfred Schreuder is dat hij gaat presteren. En dat Wijndal een betrouwbare goede linksback wordt. Dat is het enige wat gaat helpen. Als dat niet gebeurt, komen dit soort akkefietjes met Blind om de hoek kijken."