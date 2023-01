Ajax zet eindelijk aan en gooit lijntjes uit naar vervangers voor Overmars

Dinsdag, 3 januari 2023 om 07:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:30

Ajax wil Vincent Mannaert losweken bij Club Brugge, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De Amsterdammers zien in de algemeen directeur van Blauw-zwart een geschikte vervanger voor Marc Overmars, die in februari vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag. Een vertrek van Mannaert uit België lijkt echter onaannemelijk. Ajax probeerde het ook al bij Alex Kroes, directeur International Football Strategy bij AZ.

Sinds het vertrek van Overmars zetten Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra de technische lijntjes uit bij Ajax. Het duo oogstte tijdens en na de afgelopen transferwindow echter veel kritiek, onder meer vanwege de gang van zaken rond de komst van Lucas Ocampos. Ajax heeft nu eindelijk besloten door te pakken voor een nieuwe technisch eindverantwoordelijke. De landskampioen kreeg al nul op het rekest bij Kroes, en lijkt nu ook bij Mannaert achter het net te vissen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax hoopt te profiteren van de goede banden die Edwin van der Sar onderhoudt met Mannaert. De algemeen directeur van de Amsterdammers zat de afgelopen jaren al om de tafel met de Belg inzake de transfers van Noa Lang, Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn. Ook kennen Van der Sar en Mannaert elkaar van vergaderingen over de BeNeLiga. Het Laatste Nieuws schrijft echter dat een vertrek van Mannaert uitgesloten is, mede vanwege de sportieve crisis waarin Club zich bevindt. Trainer Carl Hoefkens werd vlak voor de jaarwisseling ontslagen vanwege de slechte resultaten en met opvolgr Scott Parker hoopt de huidige nummer vier van de Jupiler Pro League weer mee te doen om de titel.

Ajax lijkt het in ieder geval deze transferwinter nog te moeten doen met Huntelaar en Hamstra. Het beloven roerige tijden te worden, daar Daley Blind al transfervrij vertrok en ook een exit van Edson Álvarez en Mohammed Kudus in de lucht hangt. Ajax zou ongeacht of laatstgenoemde tweetal verkocht wordt nog op zoek zijn naar een doelman en een rechtsbuiten. De rol van Ocampos in Amsterdam is uitgespeeld; echter lijkt een voortijdige terugkeer bij broodheer Sevilla een hels karwei te worden. De Andalusiërs willen volgens AS namelijk dat Ajax het salaris van de buitenspeler blijft doorbetalen en willen geen stuiver van de huursom van vier miljoen euro teruggeven.