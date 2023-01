Ihattaren krijgt na landing in Italië glasheldere boodschap van Juventus

Maandag, 2 januari 2023 om 23:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Voor Mohamed Ihattaren is voorlopig geen plek bij Juventus, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De twintigjarige aanvallende middenvelder is maandag teruggekeerd in Turijn en kreeg te horen dat wordt gezocht naar een tijdelijk nieuw onderkomen. Het is onbekend welke clubs in de markt zijn om Ihattaren te huren en hoe zijn fysieke gesteldheid momenteel is.

Die boodschap zal voor het talent niet als een grote verrassing zijn gekomen. Juventus verhuurde de voormalig PSV'er na zijn komst in de zomer van 2021 al twee keer. Bij Sampdoria voelde de offensieve middenvelder zich geen moment thuis en zou hij nooit debuteren. Na enkele maanden vertrok Ihattaren met de noorderzon uit Genua en werd zijn verhuurperiode door Sampdoria afgebroken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Precies een jaar geleden besloot Ajax een kans te geven aan de aanvallende middenvelder, die totaal out of shape arriveerde in Amsterdam. Ihattaren begon met individuele training, om zich vervolgens aan te sluiten bij Jong Ajax. Na enkele indrukwekkende optredens in de Keuken Kampioen Divisie gunde Erik ten Hag een bemoedigende invalbeurt aan Ihattaren in de verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1). In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij nog twee oefenwedstrijden in Ajax 1, om vervolgens definitief uit beeld te verdwijnen.

Ihattaren kende buiten de voetballijnen een hectisch laatste half jaar, waarin hij door De Telegraaf onder meer werd gelinkt aan connecties binnen de beruchte Mocro Maffia. Ihattaren zelf zou geen onderdeel uitmaken van een criminele organisatie, maar zag eind september wel zijn Porsche Panamera uitbranden in zijn woonplaats Utrecht. Eind november werd hij opgepakt wegens 'een ernstige bedreiging', om een dag later weer vrij te komen. Die zaak loopt nog. Ihattaren werkte ook nog zeer kortstondig aan zijn fitheid met Wesley Sneijder, die de banden al snel doorsneed vanwege niet nagekomen afspraken.