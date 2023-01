Daley Blind gelinkt aan zeer pikante overstap: ‘Rancune is de beste drijfveer’

Maandag, 2 januari 2023 om 10:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:40

Ronald Waterreus denkt dat PSV er goed aan zou doen om Daley Blind te contracteren, zo meldt hij in zijn column in De Limburger. De oud-doelman van de Eindhovenaren stelt dat de club nog een linksbenige centrale verdediger zoekt, waardoor Blind een optie zou kunnen zijn voor de nummer drie van de Eredivisie. Blind is sinds 31 december 2022 transfervrij op te pikken.

Ajax maakte op 27 december bekend dat de arbeidsovereenkomst van de 32-jarige verdediger met wederzijdse goedkeuring ontbonden zou worden. De centrale verdediger annex linksback is daarom vrij om een nieuwe club te kiezen. Eerder werd onder meer Royal Antwerp sterk gelinkt aan Blind, mede door de aanwezigheid van technisch directeur Marc Overmars, die de routinier goed kent uit zijn tijd in Amsterdam. Blind kwam liefst 333 keer uit voor Ajax. In twee periodes wist de 99-voudig international zeven keer landskampioen te worden. Waterreus zou het echter geen gekke optie vinden om Blind bij rivaal en titelconcurrent PSV te zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Olivier Boscagli staat wegens een knieblessure aan de kant, waardoor de Eindhovenaren wel een linksbenige centrale verdediger kunnen gebruiken. "Een club (en voorname concurrent in de strijd om de titel) waar een speler met zijn cv onherroepelijk wél de erkenning zou krijgen die hij verdient", schrijft Waterreus. "En waar Blind, zij het wat trager dan vroeger, op zeker nog anderhalf seizoen van grote waarde zou kunnen zijn. Al was het maar vanwege zijn schat aan ervaring. En waarom ook niet? Rancune, weten we in topsport, is de beste drijfveer om tot grote daden te komen", betoogt Waterreus.

"Het zou wat zijn, vindt u ook niet, Daley Blind die straks 'met pijn in het hart' het 25ste landskampioenschap van PSV viert op het Stadhuisplein in Eindhoven?", stelt de 52-jarige oud-doelman, die tien jaar voor PSV uitkwam. Waterreus vindt dat Blinds vertrek Alfred Schreuder te verwijten valt. "Je kunt een trainer niet verwijten dat hij het niet ziet zitten in een speler, ook al heeft die speler bijna honderd interlands achter zijn naam en speelde hij drie weken geleden nog op een WK. Veel kwalijker is het dat een trainer - een passant, nietwaar? - bij Ajax kennelijk de status heeft om Blind als hoofdschuldige van een vooralsnog broos seizoen aan te wijzen en hem daarmee impliciet naar de achterdeur te loodsen."