‘Geheimzinnige’ aftocht van familie Blind bij Ajax: ‘Voer voor speculatie'

Zaterdag, 31 december 2022 om 13:34 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:53

Het vertrek van Daley Blind bij Ajax is 'een beetje geheimzinnig'. Dat zegt Michael van Praag, oud-voorzitter van de Amsterdammers, in NH Radio Sportcafé. Volgens hem is de geheimzinnigheid rondom het vertrek van Blind voer voor speculatie en zou de verdediger er goed aan doen om volledige openheid van zaken te geven.

Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat Ajax en Blind de lopende arbeidsovereenkomst hadden ontbonden. Eerder al kwam ook het nieuws naar buiten dat vader Danny niet terug zou keren in de raad van commissarissen van de Amsterdammers. Volgens Van Praag zou het beter zijn als alle partijen duidelijkheid geven. “De familie Blind is wat mij betreft onlosmakelijk aan Ajax verbonden. Ze hebben veel aan ze te danken en andersom ook. Een speler komt en gaat, dat begrijp ik ook nog, maar de geheimzinnigheid eromheen…”, zo vertelt de oud-bestuurder.

Daley Blind schreef in zijn verklaring onder meer dat hij door 'omstandigheden' de deur bij Ajax achter zich dichttrok en gaf verder geen reden voor zijn vertrek bij Ajax. “Ik vind het – helaas – een beetje geheimzinnig”, zei Van Praag in het radioprogramma. “Het opent de weg naar speculaties en dat is altijd jammer... Geef gewoon duidelijkheid. Waarom ga je nou precies weg?”

Een ruzie met trainer Alfred Schreuder zou de reden zijn voor het vertrek van de ervaren verdediger. “Ik vind het jammer dat een speler weggaat door een ruzie met een trainer of door misverstanden. Dat gun ik die jongen niet en dat gun ik Ajax ook niet. Maar we weten niet wat er precies aan de hand is”, zo stelde Van Praag. Ook betreurt hij het vertrek van Danny Blind, dat hij niet los kan zien van zoon Daley’s situatie. “Hij was een hele goede commissaris, dus dat vind ik als Ajacied heel jammer. Maar het ene heeft volgens mij ook te maken met het ander. Zeg het dan gewoon als dat zo is.”