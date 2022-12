Driessen: ‘Schreuder is op een mijn gaan staan bij Ajax en heeft hulp nodig’

Valentijn Driessen denkt dat Alfred Schreuder door Ajax wordt ingezet om 'het vuile werk' op te knappen. De journalist spreekt in Koffie met Valentijn zijn bedenkingen uit over het vroegtijdig laten vertrekken van Daley Blind, wiens contract deze week werd ontbonden. "Daley Blind is met zijn opbouwende kwaliteiten natuurlijk nog altijd prima voor de Eredivisie", aldus Driessen in de online rubriek van Vandaag Inside.

Schreuder heeft een uiterst moeizaam eerste half jaar achter de rug bij Ajax, maar mocht ondanks het pijnlijke puntenverlies bij FC Emmen (3-3), vlak voor de WK-onderbreking, aanblijven als hoofdcoach. Dat Schreuder van Blind af is, komt de coach volgens Driessen zeker niet slecht uit. "Nu is het heel onduidelijk of Blind het initiatief heeft genomen tot de ontbinding van zijn contract, of dat Ajax dat deed, omdat Schreuder hem niet meer bij de groep wilde. Maar Daley Blind die niet voetbalt wil je ook niet in je groep hebben."

Het wordt voor Schreuder desalniettemin zwaar om zich te handhaven bij Ajax, denkt Driessen. De trainer heeft de lastige taak om na de succesjaren van Erik ten Hag schoon schip te maken bij Ajax. Naast Blind loopt ook aanvoerder Dusan Tadic ogenschijnlijk op zijn laatste benen. "Alfred Schreuder loopt door een mijnenveld", ziet de journalist. "Er liggen overal mijnen verspreid en dan ga je er een keer opstaan. Het gevalletje-Blind was natuurlijk zo'n mijn. De directie heeft hem daarmee geholpen."

"Er moet doorgeselecteerd worden: jongens als Blind en Tadic moeten vervangen worden. Dan schop je tegen heilige huisjes. Daley Blind is zo'n heilig huisje en dan heb je een probleem. Dan heb je ook een probleem met de achterban en als je dan van NEC verliest, je verliest een paar weken daarna ook nog van Feyenoord, dan sta je zes of zeven punten achter, dan ga je er echt uit. Ze hebben bij Ajax best vertrouwen in Schreuder, maar als het hem niet lukt, dan gaan ze over naar de volgende trainer. Maar er moet iemand het vuile werk opknappen bij Ajax en dat is Schreuder."